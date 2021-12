Koliko Maraja Keri zaradi od najpopularnije božićne pjesme

Maraja Keri dobija ogromne svote novca svake božićne sezone za svoj hit "All I Want For Christmas Is You", a prema podacima koje objavljuju strani mediji, pjevačica je na pjesmi zaradila ukupno 60 miliona, s tim da svake božićne sezone singl donese dodatnih milion dolara.

Keri je bila koautorika i koproducirala je pjesmu s Valterom Afansiefom (poznatim producentom pjesme Selin Dion "My Heart Will Go On") za svoj četvrti studijski album i prvi praznični album, "Merry Christmas".

Navodno, duo je napisao i producirao pjesmu za samo 15 minuta. Objavljena je 1994. godine i postala je božićni hit te svake godine dobija veliki broj pregleda.

U izvještaju za 2018. procjenjuje se da je Keri zaradila ukupno više od 60 miliona dolara na pjesmi. Naime, pjesma svake godine zarađuje između 600.000 i milion dolara.

"All I Want for Christmas Is You" je najveći međunarodni hit Maraji Keri, koji je bio na vrhu top lista u dvadeset šest zemalja.

(B92)