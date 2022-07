Maja Cvetković "Nezavisne": Bitno da se festivali razvijaju i sačuvaju dobru atmosferu

Jako sam vezana za moj instrument. To je moja najveća radost i hvala mu za sve lepe trenutke koje mi je u životu omogućio. Sve je od njega poteklo i to ništa drugo ne može da mi zameni.

Počela sam da sviram u šestom razredu osnovne škole i ne nameravam da prestanem, rekla je za "Nezavisne" Maja Cvetković, basistkinja i vokal alternativnog rok benda "E-Play" iz Beograda.

Trojka u sastavu Maja Cvetković, Nemanja Velimirović i Goran Ljuboja nastupiće na "Nektar OK festu" na Tjentištu 15. jula, a bendu koji je počeo da svira sada već davne 1998. godine ovo će biti drugi nastup pred publikom u Nacionalnom parku "Sutjeska".

"Pre nekoliko godina svirali smo na 'Nektar OK festu', na bini koja je blizu kampera, koncert je bio preko dana. To je bilo fenomenalno iskustvo, jer su festivali uglavnom uveče, pa je ovaj nastup bio drugačiji od drugih festivalskih nastupa. Sećam se da je publika bila odlična i da je sunce bilo prejako", sa nostalgijom se prisjetila Cvetkovićeva.

NN: Šta mislite o poziciji "Nektar OK festa" na regionalnoj sceni?

CVETKOVIĆ: "Nektar OK fest" stasao je u jedan ozbiljan festival i vodi ga profi ekipa. Mislim da je izbor lokacije tu igrao ključnu ulogu, a i lista bendova je sve bolja i bolja. Kod festivala je bitno da se razvija i da sačuva dobru atmosferu.

NN: Da li vam se sviđa priroda u Nacionalnom parku "Sutjeska"?

CVETKOVIĆ: "Nektar OK fest" je definitivno festival u najboljem prirodnom okruženju. Nemate često priliku da vidite festival na takvoj lokaciji. Sam put od Beograda do Tjentišta je predivan, tako da se ja baš radujem ponovnom dolasku, a i ceo bend.

NN: Od emisije "Bunt" dobili ste nagrade za pjesme "Sloboda" 2020. godine i "Hotel Jugoslavija" naredne godine. Koliko nagrade utiču na vas?

CVETKOVIĆ: Nama svaka nagrada i pohvala znače. Na "Arsenal festu" u Kragujevcu imali smo priliku da nam na silasku sa bine priđe Roni Sajz koji je gledao naš koncert. Čestitao je na nastupu i pohvalio nas. Za mene je to sve važno. Emisija "Bunt" je jedina rokenrol TV emisija u Srbiji i veoma je važno kada vam oni dodele nagradu. "Bunt" je na svim festivalima i koncertima. Dobro znaju koliko je koji bend aktivan i kakva su izvođenja istih. Slobodno mogu da kažem da su to nagrade "sa terena" i da su vrlo značajne za nas.

NN: Pjesmu "Hotel Jugoslavija" radili ste zajedno sa Momčilom Bajagićem Bajagom, kako je protekla ta saradnja?

CVETKOVIĆ: Radi se o sjajnom iskustvu. To je bila mala škola o ljubavi prema muzici i ophođenju prema istoj bez obzira na to koliko autor ima godina. Bilo nam je super s njim i Sašom Loknerom. Drago nam je da se to nalazi u našoj biografiji.

NN: Šta mislite o današnjoj rokenrol sceni regiona i svijeta?

CVETKOVIĆ: Ima svega i svačega, ali je jasno koji izvođači pune stadione. "Coldplay", "Metalica", Adel, "U2". Ima i novih mladih zvezda koje imaju šta da kažu.

NN: Koga trenutno najviše slušate i cijenite na regionalnoj sceni?

CVETKOVIĆ: Gledala sam na "Arsenal festu" u Kragujevcu Gorana Bareta i "Majke", to je sjajan bend. Trenutno mi se sviđa Majkl Kivanuka pa se bavim njegovim repertoarom na repeat.

NN: Kakvi su vam planovi za naredni period?

CVETKOVIĆ: Sviramo "Nektar OK fest" 15. jula, u Tuzli smo 29. jula, na "ŠA festu" u Prijedoru 30. jula. Vidimo se na nekom od tih festivala. A od septembra idemo da radimo nove pesme.

Film "Munje" odskočna daska

NN: Bend "E-Play" počeo je s radom 1998. godine, ali ste širu popularnost stekli 2001. godine, kada je pjesma "Prvi pogled tvoj" korištena u filmu "Munje". Koliko vam je to značilo, zašto je sve manje takvih filmova?

CVETKOVIĆ: Film "Munje" nam je mnogo pomogao u karijeri, bio je odskočna daska. Nedavno sam objašnjavala režiseru Radivoju Raši Andriću koliki je njegov značaj u našoj karijeri. To je bio prvi film koji se pojavio posle dugo vremena da nema ratnu tematiku, već jednu gradsku priču uz veliki akcenat na dobroj domaćoj muzici. Sada u filmovima poput "Južnog vetra" imate isto to, samo sa nekom drugom muzikom. Nije da nema takvih filmova, nego je izbor muzike drugačiji.