Na Trgu održan koncert gradskog hora

PRIJEDOR - Više od stotinu članova iz tri sekcije gradskog hora večeras je pred mnogobrojnom publikom u Prijedoru održalo cjelovečernji koncert na Trgu majora Zorana Karlice.

Riječ je o tri sekcije gradskog hora i to najmlađi uzrast pčelice, starosti do osam godina, potom juniori od petog do devetog razreda osnovne škole i seniori, od prvog razreda srednje škole i dalje bez starosnog ograničenja.

Predsjednik Udruženja Gradski hor Prijedor, koji je i dirigent Aljoša Novaković, rekao je novinarima da je koncert pratilo 58 zemalja budući da je ovaj hor jedini iz BiH odnosno Međunarodni festival horova "Zlatna vila" član Evropske horske asocijacije."

"U odnosu na prošlu godinu imamo mnogo bogatiji i zabavniji program uz instrumentalnu pratnju, a tu su i dvije solističke tačke odnosno nastup dvoje harmonikaša, a riječ je o talentovanim učenicima muzičke škole - Sari Rodić i Nikoli Novakoviću", rekao je Novaković.

Na repertoaru bila je i popularna filmska muzika, aranžmani stranih programa, domaćih autora, narodnih djela i obrade poznatih svjetskih pop i rok hitova.

Koncert je bio dio pograma ovogodišnjeg "Prijedorskog ljeta kulture".