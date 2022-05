Neno Belan za "Nezavisne": Napravićemo slavlje na "OK festu"

Neno Belan izdanak je splitske rok škole iz osamdesetih godina prošlog vijeka, koji će sa svojim bendom "Fiumens" nastupiti na predstojećem "OK festu". Festival se održava na Tjentištu u Nacionalnom parku "Sutjeska" od 15. do 17. jula, a Belan tokom svog nastupa obećava presjek svoje bogate karijere.

"Onda je krenulo, nešto se pomaklo/ Belan je okupio 'Đavole'/ moj bend se raspao, Zoki je postao bubnjar 'Daleke obale'", kaže u pjesmi "Osamdesete" splitska "Delaka obala", a ovi stihovi za Belana imaju dvostruko značenje. On je "Đavole", svoj bivši bend, okupljao dva puta. Jednom osamdesetih, drugi put 1998. godine. Drugi raspad "Đavola", međutim, značiće i osnivanje benda "Fiumens", koji tekuće godine slavi četvrt vijeka postojanja. Više o ovom jubileju, "OK festu" i muzici uopšte, Belan je uoči nastupa na Tjentištu govorio za "Nezavisne".

NN: Šta pripremate povodom "OK festa" i kako planirate osvojiti publiku?

BELAN: Moj bend "Fiumens" i ja slavimo ove godine 25 godina zajedništva, i čast i zadovoljstvo nam je nastupiti upravo na ovom festivalu. Publici ćemo se predstaviti s presjekom cjelokupne moje karijere i to s onim pjesmama koje je upravo ona tokom vremena izdvojila, odabrala i koje se najviše slušaju.

NN: Šta za Vas znače festivali ovog tipa, kakvu atmosferu oni nose i šta očekujete od ovogodišnjeg "OK festa"?

BELAN: Ovakvi festivali su izvrsne prilike da se družimo i sa svojom publikom, ali i sa kolegama, zatim ljudima iz posla, te da širimo dobre vibracije dalje i dalje. Od ovogodišnjeg "OK festa" očekujemo upravo to, da ćemo svoje dobre vibracije udružiti s dobrim vibracijama festivala i da će to biti jedno slavlje, festival dobre muzike i vibracija!

NN: "Saradnja s bendom je kao brak, znači to je odnos koji se razvija", kazali ste u jednom intervjuu. Vaš bend, kako ste naveli, postoji 25 godina, iza vas je na stotine koncerata. Koja je tajna opstanka na sceni i u istoj ekipi toliko godina? O čemu ste najčešće imali različita mišljenja?

BELAN: Moj bend postoji 25 godina i cijelu ovu godinu smo posvetili proslavi tog zgodnog jubileja. Odnos u bendu je sličan odnosu u braku, s tim da ovdje nije u igri par, već u našem slučaju četiri individue, potpuno različite u svom psihološkom profilu. I pravila tu određenog nema, ako se dogodi "kemija", a u našem slučaju se evidentno dogodila, onda ta formacija ima šansu za opstanak, s tim da je uvijek potrebno raditi kompromise jer je inače nemoguće uskladiti četiri različita mišljenja. Umjetnost kompromisa, upravo tu leži tajna našeg uspjeha. Jer različita mišljenja imamo često i u većini stvari, u skladu s našim karakterima, i naučiti popuštati je najbitnija stavka.

NN: Vaša karijera je dosta raznolika, radili ste i u teatrima, svoj doprinos ste dali mjuziklima, muzička karijera Vam je neprikosnovena, a želje su Vam da se oprobate i s filmskim notama. Šta je najteže u radu s muzikom u svim ovim oblastima?

BELAN: Najteže je naći kvalitetne suradnike s kojima ste "kliknuli". Ali, kad ih jednom nađete, onda sve ide s lakoćom, a note s kojima ionako godinama plešete samo se roje same od sebe. Dakle, ljudski faktor je tu najpresudniji, a sve ostalo je onda stvar talenta i muzikalnosti, kojeg bi po difoltu trebalo da ima svako ko se bavi tim.

NN: Kako biste prokomentarisali današnju domaću muzičku scenu? Koliko ima potencijala i podrške za ovu branšu i neke mlade umjetnike?

BELAN: Teško mi je komentirati današnju scenu iz više razloga. Prvo, ja spadam u neku drugu generaciju i često uhvatim samog sebe kako možda ne razumijem određeni moderni glazbeni izraz, slično kao što ni moji roditelji nisu razumjeli ono s čim sam se ja tada bavio. Drugo, razvojem interneta koji se u međuvremenu dogodio način konzumiranja glazbe se stubokom promijenio, pa i način na koji počiva šou-biznis, i to opet nije "moja šalica čaja". Ono što vidim je da je glazba danas jako disperzirana i stilski i po broju izvođača, pa bih se usudio nazvati sve to hiperprodukcijom.