"Neverne bebe" objavile novu verziju spota za pjesmu "Dvoje"

Istaknuta pop rok grupa "Neverne bebe", nakon rimejka pjesama "1000 godina", "Dabogda lažem" i "Kiša" u okviru projekta "Up2Date", objavila je spot za novu verziju čuvene numere "Dvoje".

"Bez mnogo reči, a sa mnogo emocija. Uživajte, jer ljubav je jedina konstanta u ovom Svemiru", piše na zvaničnoj Facebook stranici "Nevernih beba", koji su u periodu pandemije veoma vrijedni u snimanju muzičkih spotova.

Originalna verzija kompozicije "Dvoje" se nalazi na drugom studijskom albumu ,Neverne bebe II” (1997), i otpjevali su je frontmen benda Milan Ðurđević i tadašnja pjevačica Gorica Ponjavić.

Autor teksta, muzike i aranžmana je Milan Ðurđević, inače kompletan autor gotovo svih pjesama svog benda, koji postoji već 28 godina.

Rimejk verziju sa pečatom današnjeg trenutka, ali sa brižljivo sačuvanom prepoznatljivom emocijom pjesme, donose ponovo Milan Ðurđević i Jelena Pudar Marković, jedan od najboljih ženskih vokala, prisutna u diskografiji od četvrtog albuma benda - "Neverne bebe IV - Dvoje - The Best Of" (2003).

Pjesma "Dvoje" svojevremeno je proglašena za "Hit decenije".

Muzičku produkciju nove verzije pjesme potpisali su Milan Ðurđević i Ivan Vlatković, video produkciju "Hi Fi centar" i "Neverne bebe", a režiser je Vuk Protić, poznat po režiranju spotova mnogih grupa, kao što je u posljednje vrijeme alternativni bend "E-Play".

Bend "Neverne bebe" očekuje izdavanje osmog studijskog albuma, koji se priprema godinama, čije je objavljivanje stalo usljed pandemije, kao i premijera dokumentarnog filma o njima iz tri nastavka, za produkciju RTS.