Njemački list: Konstrakta - sljedeći ljetni hit

Pjevanje i pranje ruku: predstavnica Srbije Konstrakta takmičenje za Pjesmu Evrovizije započela je kao autsajder, ali sada sve više postaje favorit iz sjenke, piše list "Berliner morgenpost".

"Ona je vjerovatno najupečatljivija ličnost na ovogodišnjem takmičenju", piše Berliner morgenpost o srpskoj predstavnici na Pjesmi Evrovizije Konstrakti i njenoj pjesmi "In Corpore Sano". "Neki njemački mediji pisali su da je to 'srpska Ledi Gaga', ali to nije baš tačno", ocjenjuje berlinski list.

"Muzički gledano, pjesma nije mnogo kitnjasta. Ponekad djeluje kao neka vrsta recitacije, koja zatim kulminira u refrenu 'Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava', tokom kojeg Konstrakta prodorno gleda pravo u kameru i tapše rukama."

"Ideja da će ljudi uskoro na plesnim podijumima igrati i pjevati uz tu pjesmu i nije tako nategnuta kao što misle neki kritičari koji joj daju male šanse na takmičenju", ocjenjuje njemački list uz pitanje: "da li je 'In Corpore Sano' sljedeći ljetni hit?"

U članku se navodi i da "kritičari i publika pokušavaju da protumače tekst" i da "neki misle da se radi o kritici društva", dok drugi smatraju da je tema u stvari "problematičan zdravstveni sistem i političari koji peru ruke od odgovornosti".

Berliner morgenpost prenosi svojim čitaocima da je pravo ime Konstrakte Ana Đurić, da je rođena u Beogradu gdje radi kao arhitekta, kao i njen suprug, s kojim ima dvoje djece. Od 2019. objavljuje pjesme pod umjetničkim imenom Konstrakta, a prije toga je bila u grupi Mistakemistake odnosno Zemlja Gruva."

List podsjeća i na to da Srbija na Evroviziji kao nezavisna država učestvuje od 2007. kada je i pobijedila sa Marijom Šerifović. "Skoro polovina predstavnika Srbije do sada je uspjela da bude među prvih 13. Osim pobjede 2007, Srbija se jednom našla i na trećem mjestu. Tri puta je propustila šansu da uđe u finale, a nijednom nije završila na nekom od posljednjih mjesta. Samim tim, Srbija je jedna od uspješnijih zemalja učesnica na Evroviziji", zaključuje Berliner morgenpost, piše DW.