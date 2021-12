NOVI GRAD - U amfiteatru Kulturno-obrazovnog centra u Novom Gradu večeras je održan koncert Ansambla "Banjalučki vez".

Predsjednik Skupštine ovog ansambla Zlatko Trožić rekao je da ansambl postoji 12 godina i okuplja oko 30 članova.

"Prosjek godina je 65. To su zaljubljenici u muziku, vole to što rade", rekao je on.

Prema njegovim riječima, na probama i koncertima uvijek vlada dobra atmosfera.

Član ansambla Borislav Drobac kaže da je koncert u Novom Gradu njegova ideja jer je rođen u ovom gradu.

"Ansambl čine ljudi u zlatnim godinama. U skladu sa godinama, gajimo staru narodnu muziku, starogradsku, izvornu, zabavnu", rekao je on.

On je naveo da je večeras izvedeno 20 kompozicija.

Drobac kaže da "Banjalučki vez" djeluje kao velika porodica sa zajedničkom karakteristikom da vole muziku.

Direktor Kulturno-obrazovnog centra Dražen Babić naveo je da je večerašnji koncert bio prilika da publika uživa u tradicionalnoj muzici.

On je najavio da ova ustanova do kraja godine organizuje više kulturnih događaja.