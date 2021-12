Ovako je nastala pjesma "Idemo na Mars"

Najpopularnijih denser na ovim prostorima, Đole Đogani, otkrio je kako je nastala legendarna pjesma ''Idemo na Mars'', koja je za vrijeme kada je izbačena bila poptuni novitet i osvježenje.

Naime on se pored plesne grupe koju je vodio zajedno sa svojom tadašnjom ženom Slađom Delibašić, odlučio na još jedan korak, oformio je vokalnu grupu sa idejom da stvaraju inovativnu i drugačiju muziku od one na koju je tadašnja publika bila naviknuta.

"Sedeo sam sa mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: 'Druže jedino da idemo na Mars pa da napišemo pesmu', i ja kažem: 'To, to nam treba. Idemo na Mars''', započeo je priču Đole u svom filmu ''Život i scena''.

Đole kaže da je tražio pjesmu koja bi bila nova i šaljiva.

"To je kao neka parodija na narodnjake, bez uvrede ikome. I svi smo usput smišljali tekst, nismo imali drugu strofu, pa se svako ubacivao sa nekim delom teksta", rekao je denser.

Međutim u momentu kada je pjesma trebala da ugleda svjetlost dana i napravi totalni bum u javnosti dogodio se preokret koji niko nije očekivao. Nepopravljivu grešku napravio je legendarni Kobac u čijem studiju su i snimali pomenut hit.

"U to vreme nije bilo hard diskova, i nije bilo autosave-a, ja sam se pogubio, nisam kliknuo save i zaboravio da snimim", rekao je Kobac i dodao da je mislio da će ga Đole ubiti kada mu je vidio pogled.

Đole Đogani kaže da ga je to šokiralo.

"Ja sam bio pod takvim adrenalinskim šokom da nisam znao šta da kažem. Samo sam ga gledao. Izbrisao je tako dobru pesmu sa tako dobrim aranžmanom, ali mi je rekao: 'Sad ću brate da ti napravim još bolji aranžman'. I napravio je stvarno bolji aranžman", otkrio je Đole.

Sa druge strane ni tu nije bio kraj svim problemima i smetnjama, njegova supruga Slađa opirala se ideji da otpjeva takvu pjesmu.

"Kad sam rekao Slađi ona nije htela da čuje da peva taj tekst. Rekao sam joj da imamo decu i da moramo da zaradimo pare. I eto, nastade hit", kroz osmijeh je objasnio Đogani.

(Telegraf.rs)