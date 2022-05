Peti godišnji koncert Gradskog mješovitog hora "Jazavac" biće održan u istoimenom pozorištu u Banjaluci u petak, s početkom u 20 časova, a kako je najavljeno, na repertoaru će se naći poznate pop i rok pjesme domaćih i stranih autora.

"Neke od kompozicija koje ćemo izvesti biće izvedene a cappella, dok će druge biti izvedene uz pratnju instrumenata (udaraljke, bas gitara i klavir). Pored toga, hor će nastupati i sa solistima, sa kompozicijama 'Devojko mala' - solo Stenli Šugić i 'Hit the road Jack' i 'Da sam ja netko' - solo Savo Bukovica", saopšteno je iz ovog hora, čiji je umjetnički rukovodilac i dirigent Duška Vuković.

Upravo je Vukovićeva povodom koncerta govorila za "Nezavisne".

"Sve je spremno za naš najvažniji koncert, koji s nestrpljenjem čekamo. Što se tiče repertoara koji publika može očekivati na koncertu, tu su obrade najvećih hitova kako domaće, tako i strane muzike. Vjerujemo da će publika uživati u raznovrsnom programu koji smo pripremili", ističe Vukovićeva.

Gradski mješoviti hor "Jazavac" postoji pet godina, a Duška Vuković je nakon Zlatana Marića drugi rukovodilac u kratkoj istoriji hora, te je govorila i o tome na šta je najponosnija u radu ovog hora.

"S obzirom na to da se radi o amaterskom horu, ponosna sam na činjenicu da smo u ovih pet godina postojanja obradili više od 50 pjesama, kao i to da je hor do sada učestvovao na više festivala. Takođe, ovim putem bih voljela najaviti i učešće na 'Kastel Rock Festu' 11. juna, kao i učešće na međunarodnom festivalu 'Kostoski' koji će se održati u septembru na Ohridu", ističe dirigentica.

Hor okuplja različite generacije, kako vole reći - od 20 do 120 godina.

"Izazova u tom generacijskom smislu nema jer smo svi ovdje okupljeni isključivo iz ljubavi prema muzici i pjevanju", rekla je Vukovićeva.

U martu tekuće godine hor "Jazavac" održao je audiciju za prijem novih članova.

"Zadovoljna sam odzivom na zadnju audiciju, a hor trenutno broji 30 članova, te u narednom periodu planiramo da organizujemo još jednu audiciju za prijem novih članova, o čemu ćemo blagovremeno obavijestiti širu javnost", otkriva Vukovićeva.

Kaže da je zadovoljna koncertnom ponudom u Banjaluci, ali zaključuje da uvijek može bolje.

"Smatram da ima još prostora da se muzička kultura u našem gradu podigne na viši nivo, te ćemo i mi kao hor nastaviti vrijedno da radimo na tome. Pozivamo vas na naš peti rođendanski koncert", navodi Vukovićeva.

Dragana Marić, glumica i jedan od osnivača Gradskog pozorišta "Jazavac", bila je i inicijator osnivanja hora pri ovom pozorištu, a podsjeća da je hor osnovan u maju 2017. godine.

"Izdvajamo nastupe povodom Svjetskog dana muzike 2018, humanitarni koncert 'Pobijedimo Laforu', zatim 'Noć muzeja' 2019, 'Banjalučku zimu' 2019, te posebno nastup na Beogradskim horskim svečanostima, gdje smo se okitili bronzanom medaljom. Prve četiri godine horom je dirigovao Zlatan Mirić, a od prošle godine dirigentsku palicu preuzela je Duška Vuković", kaže Dragana Marić. Od najzanimljivijih nastupa, dodaje ona, izdvajaju se oni u saradnji sa Gradskim tamburaškim orkestrom, te koncerti hora sa mnogobrojnim gostima i izvođačima.