Preminuo Džon Majls

Muzička ikona Džon Majls, koji je radio sa legendarnom Tinom Tarner, preminuo je u 73. godini.

Menadžment umjetnika je potvrdio da je preminuo "mirno" u snu sa porodicom koja je bila pored njegovog kreveta.

"Džon je bio ne samo tako ljubazan i nježan, već i briljantan muzičar i tekstopisac na svjetskoj sceni", dodao je menadžment.

Majls se proslavio svojim međunarodnim hitom "Music was my first love and it will be my last", ali je možda najpoznatiji po svojoj pjesmi "Music" na vrhu liste, koja je postala hit broj 1 1976. godine.

Tokom svoje karijere, od 1987. bio je na turneji sa Tinom Tarner, svirajući klavijature, gitaru i prateće vokale na svakoj njenoj turneji. Takođe je svirao na nekoliko njenih albuma.

Takođe se pojavio na albumu Džimija Pejdža "Outrider" iz 1988. i na turneji koja je uslijedila.

(b92)