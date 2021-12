Preminuo Stiv Bronski

Stiv Bronski, suosnivač i klavijaturista pop grupe Bronski Beat iz 80-ih, preminuo je u 62. godini.

Bronski, iz Glazgova, rođen je kao Stiv Forest i formirao je grupu 1983. sa pjevačem Džimijem Somervilom i kolegom muzičarem Larijem Stajnbačekom.

U 10 najboljih hitova u Velikoj Britaniji ušli su sa gej himnom "Smalltown Boy, Why?" i obradom pesme Done Samer "I Feel Love".

"Tužno je čuti da je Stiv umro. Bio je talentovan i veoma melodičan čovek. Bilo je zabavno i uzbudljivo vrijeme raditi sa njim na pjesmama i jednoj pjesmi koja je promijenila naše živote i dotakla mnoge druge živote", rekao je Somervil.

Sad to hear Steve Bronski has died. He was a talented and a very melodic man. Working with him on songs and the one song that changed our lives and touched so many other lives, was a fun and exciting time. Thanks for the melody Steve. Jimmy x pic.twitter.com/VfxbtZu1Nx