Majkl Nesmit, pjevač i gitarista popularne pop grupe "The Monkees", preminuo je danas u 78. godini.

On je popularnost stekao 1960-ih, a glumio je i u sopstvenom TV serijalu.

Porodica je saopštila da je preminuo jutros u svom domu okružen porodicom, prenosi BBC.

Neke od najpoznatijih pjesama su "Mary, Mary", "Circle Sky", "Listen to the Band" i "The Girl I Knew Somewhere".