Preminuo pjevač grupe "Il Divo"

Španski pjevač Karlos Marin, član "a kapela" kvarteta Il Divo, preminuo je u Mančesteru u 53. godini, saopštila je danas ta grupa.

Španski ''El Pais'' navodi da se Marin razbolio tokom turneje po Velikoj Britaniji i da je stavljen u indukovanu komu u bolnici u Mančesteru.

Nije precizirano od čega je bio bolestan, prenosi BBC.

Pojedini mediji javili su da je preminuo od virusa korona.

Ostali članovi Il Diva u saopštenju su istakli da "nikada neće postojati takav glas ili duh kakav je imao Karlos".

"Već 17 godina nas četvorica smo zajedno na ovom nevjerovatnom putovanju sa Il Divom i naš dragi prijatelj će nam nedostajati. Molimo se za njega i nadamo se da njegova prelijepa duša počiva u miru", naveli su u saopštenju.

Marin je rođen u Njemačkoj, ali se preselio u Španiju kada mu je bilo 12 godina.

U grupi je nastupao kao bariton, uz tenore Ursa Buhlera i Dejvida Milera i pop pjevača Sebastiena Izambarda.

Il Divo je prodao više od 30 miliona albuma i imao 160 zlatnih i platinastih diskova u više od 30 zemalja.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6