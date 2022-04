Širanova pjesma "Shape of You" nije plagijat

Ed Širan je dobio bitku za autorska prava na Visokom sudu, a ova pravna institucija je presudila da njegov hit "Shape of You" iz 2017. godine nije plagijat.

Sudija je u srijedu presudio da pjevač i tekstopisac nije plagirao pjesmu Samija Čokrija iz 2015. godine "Oh Why".

Čokri, grajm umjetnik koji nastupa pod imenom Sami Switch, tvrdio je da je "Oh I", dio u Širanovoj pjesmi, "upadljivo sličan" refrenu "Oh Why" u njegovoj sopstvenoj pjesmi.

Nakon presude, Širan je rekao da su takve "neosnovane" tvrdnje "previše uobičajene".

U video snimku na društvenim mrežama, on je rekao da sada postoji kultura "u kojoj se tužba podnosi sa idejom da će nagodba biti jeftinija od podnošenja na sudu, čak i ako nema osnova za tužbu".

Dodao je: "To je zaista štetno za industriju pisanja pjesama. Postoji samo toliko nota i vrlo malo akorda koji se koriste u pop muzici. Koincidencija će se sigurno dogoditi ako se 60.000 pjesama objavi svakog dana na Spotifaju. To je 22 miliona pjesama godišnje, a dostupno je samo 12 nota."

"Shape of You" je bila najprodavanija pjesma u Velikoj Britaniji 2017. godine.

Sudija Entoni Zakaroli presudio je da Širan nije "ni namjerno ni podsvjesno kopirao" Čokrijevu pjesmu.

On je priznao da postoje "sličnosti između fraze sa jednom taktom" u 'Shape of You' i 'Oh Why', ali je rekao da su "takve sličnosti samo početna tačka za moguće kršenje" autorskih prava.

Nakon što je proučio muzičke elemente, rekao je da postoje "razlike između relevantnih djelova" pjesama, koje "pružaju ubjedljive dokaze da fraza 'Oh I' u Širanovoj pjesmi "potiče iz izvora koji nisu 'Oh Why'.

Dodao je da postoji samo "spekulativna osnova" za tezu odbrane da je Širan čuo Čokrijevu pjesmu prije nego što je napisao "Shape of You". "U stvari, smatram da on to nije čuo", rekao je sudija.

Širan je napisao svoju pjesmu sa dva saradnika, Džonom Mekdejdom iz grupe Snow Patrol i producentom Stivenom Mekačeonom, koji su svi negirali da su ranije čuli pjesmu "Oh Why", piše BBC.

