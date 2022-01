Slobodan Trkulja 18. januara u Doboju

Najljepše numere Balkana 18. januara dobojskoj publici će na sceni Centra za kulturu i obrazovanje predstaviti Slobodan Trkulja i grupa "Balkanopolis" na tradicionalnom, 26. Bogojavljenskom koncertu.

"A da sve bude još ljepše gost ovog koncerta biće mlada Danica Krstić, koja je već nastupala sa Trkuljom i 'Balkanopolisom' i koja je takođe jedan od najboljih predstavnika etno muzike svog naroda i Balkana uopšte... Tako njih dvoje garantuju da ćemo imati jedan zaista izuzetno uspješan i lijep koncert, a uvjerena sam - i izuzetno posjećen", rekla je Lidija Žarić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Doboj.

Bogojavljenskim koncertom počinje nova kulturna sezona koja će biti privremeno izmještena iz Centra za kulturu i obrazovanje zbog početka radova na rekonstrukciji objekta ove ustanove.

"To će trajati do kraja godine po ugovoru koji je Gradska uprava potpisala. Gradska uprava je raspisala javni poziv, sprovela kompletnu proceduru i izabran je izvođač, a to je 'Proda mont' iz Doboja. Vrijednost cjelokupnih radova je oko 1,8 miliona KM, tako da će Centar za kulturu i obrazovanje u cijelosti biti rekonstruisan. Tu su predviđeni građevinski te hidro i elektro radovi. Znači, zasijaće u sasvim novom svjetlu", izjavio je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Centar za kulturu i obrazovanje danas se izložbom fotografija oprostio od akademskog vajara Drage Handanovića, koji je pet decenija bio stručni saradnik ove ustanove, a taj posao je prepustio likovnom umjetniku Miši Damjanoviću.

"Sav likovni život ovdje počeo je na vrhu ove zgrade, u potkrovlju. Bane Višt, Dobrivoje Čakarević, mladi vajar, te braća Kase bili su u toj likovnoj sekciji. Ja sam imao 22 godine kada sam došao u Doboj. Tada je Doboj imao amatere, slikare zaista strastvene i prave i iskrene umjetnike", prisjetio se Drago Handanović.

Drago Handanović

Naravno da je velika čast zamijeniti Dragu, iskren je Mišo Damjanović, odnosno biti rame uz rame s jednim tako velikim umjetnikom...

"Najbitniju lekciju sam naučio jako davno, kada je Drago nešto vrlo bitno rekao i uradio, što se ne može naći ni u jednom udžbeniku i knjizi, a to je dati vjetar u leđa svakom umjetniku. Na svaku recenziju ispravno odgovoriti i pretrpjeti onaj mali kič koji se nađe na svakom radu, a svima nama promakne, ali upravo to treba da se zanemari i da svakom umjetniku probamo na lijep način dati baš taj vjetar u leđa kako bi nastavio svoj umjetnički rad", naveo je Damjanović.