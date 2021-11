Stiže knjiga "Kako (ni)je propao rokenrol u Srbiji"

Čuveni beogradski, srpski i jugoslovenski rok novinar Duško Antonić, nakon višegodišnjeg rada, napokon će na tržište izbaciti knjigu "Kako (ni)je propao rokenrol u Srbiji".

Antonić je zajedno sa Danilom Štrpcem koautor poznate knjige "YU 100: najbolji albumi jugoslovenske rok i pop muzike", koja je objavljena 1998. godine, a novi projekat izlazi za izdavačku kuću "Take It Or Leave Books".

Knjiga ima i poseban dodatak u vidu izbora 100 najboljih srpskih albuma od raspada SFRЈ, a Antonić kaže da je sama knjiga nastala kao predmet precizne i iscrpne analize srpske rok scene od 1992. godine.

"U prvom dijelu knjige pokušao sam da iz raznih uglova analiziram šta nam se sve dešavalo od raspada Јugoslavije koja je imala jednu od najjačih rok-scena u Evropi, i kako je sve to uticalo na rok-scenu i sveopštu kulturu u njoj. Uprkos svim mogućim negativnim okolnostima, ratovi, sankcije, hiperinflacija, besparica, piraterija, kriminal, korupcija, nezainteresovanost medija i države, uz neke pozitivne primjere i 'čuvare vatre', rokenrol je, naviknut na gerilsku borbu, preživio", kaže Antonić.

On je dodao da je najbolji dokaz ovim tvrdnjama drugi dio knjige.

"Dokaz toga je drugi dio knjige u kom je 57 rok-novinara, kulturnih analitičara, pisaca i umjetnika raznih generacija, kojima je rok-kultura zajedničko opredjeljenje, napravilo svoje liste od po 20 najboljih albuma (ukupno je pomenuto više od 500 albuma) u periodu od četvrt vijeka (od 1992. do 2017. godine). Od svih njih zajedno sačinjena je konačna lista od '100 najboljih srpskih albuma od raspada SFRЈ'", rekao je Antonić.

Osim liste 100 najboljih albuma sa slikama omota i fotografijama izvođača koje je napravilo dvadesetak najboljih srpskih rok-fotografa, objavljene su i sve pojedinačne liste sa kratkim biografijama onih koji su ih sačinili i njihovim obrazloženjima za njihov izbor albuma.

Kao bonus u knjizi je, pozivanjem na "predistoriju" objavljena i lista 100 najboljih srpskih albuma iz perioda SFRЈ (prema anketi iz knjige "YU 100: najbolji albumi jugoslovenske rok i pop muzike") sa slikama omota albuma koji su u pomenutoj knjizi ostali ispod crte.

Pošto se anketa odnosila na albume objavljene zaključno sa 2017. godinom, a prema izboru na raznim rok-portalima, pomenuta su i 24 značajna albuma nastala u periodu nakon toga, koji nisu bili tretirani u anketi.

Vrhunska štampa

U knjizi je objavljeno 440 fotografija i ilustracija (omota albuma).

Јedan od razloga njenog kašnjenja je želja autora da to bude vrhunski štampano i opremljeno.

Knjiga ima 300 strana i biće štampana u punom koloru, na najkvalitetnijem papiru i u tvrdom povezu.

Zbog troškova štampe koje nijedan izdavač nije bio spreman da pokrije, autor je odlučio da knjigu u najvećem dijelu sam finansira uz pomoć pretplate.

Cijena knjige u pretplati je 1.000 dinara, a nakon njenog izlaska na promocijama, po porudžbinama i u knjižarama biće mnogo skuplja.

(Glas Srpske)