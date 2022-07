Sve spremno za osmo izdanje "Nektar OK festa"

"Nektar OK fest" počinje u petak, 15. jula i trajaće na dobro poznatoj lokaciji na Tjentištu u Nacionalnom parku "Sutjeska" do nedjelje, 17. jula, a organizatori javljaju da je sve spremno za osmo izdanje ovog, sada već čuvenog festivala.

"Osim uživanja u fantastičnom ambijentu, ponudi i sadržajima koje nudi jedna od zasigurno najljepših destinacija u regionu, mnogobrojna festivalska publika biće u prilici da uživa i u odličnom festivalskom programu koji na Tjentište donosi mnoštvo raznovrsnih sadržaja. Tokom tri festivalska dana posjetioce očekuju nastupi najpoznatijih imena iz svijeta muzike, promocije knjiga, filmske projekcije, rafting avantura na Tari, planinarske šetnje i posjeta nekim od najljepših vidikovaca u Nacionalnom parku 'Sutjeska', joga zona i drugi", saopštavaju iz "OK festa".

Prvi festivalski dan, saopštili su dalje, započinje na SARA OK summer bini uz DJ program "After Affair" i Petra Dundova, potom slijedi nastavak programa na Sky Cola OK bini u OK kampu uz "Orthodox Celts" i "Sunshine".

"Ove godine program OK Cinema zone realizuje se u saradnji sa Festivalom muzičkog dokumentarnog filma 'Dok'n'Ritam' (D'N'R). Prve večeri na programu su projekcije dokumentarnih filmova na temu muzike 'Pobednici su dosadni' i 'Suženi snovi - Repetitor u CZ-u'. Večernji sati na Main stageu rezervisani su za odličan program i atmosferu za koju će se pobrinuti 'E-Play', Nikola Vranjković, 'Goblini' i finski symphonic metal bend 'Apocalyptica'", javili su iz "OK festa".

Za one najizdržljivije, dodaje se u saopštenju, slijedi program na OK After Partyju u kampu uz "After Affair" i Petra Dundova.

"Drugog dana program starta od 12 kraj bazena uz Mladena Tomića i Alexandera G. Za one koji drugi festivalski dan žele da započnu u nešto mirnijem ambijentu od 12 časova na programu je Joga by SARA. Od 14 časova u OK Book zoni održaće se promocije knjiga Borisa Lajnera. OK kamp će i ove godine biti epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, za koje će se u subotu na Sky Cola OK stageu pobrinuti Edo Maajka i 'Let 3'", rečeno je u saopštenju. OK Cinema zona, nastavljeno je, druge festivalske večeri donosi film "Viktorija, 15".

"Groznica subotnje večeri očekuje vas na Main stageu, a nastupaće 'Silente', 'Urban & 4', 'Neno Belan & Fiumens' i 'Dubioza kolektiv'. Po završetku programa selimo se u OK kamp na After Party da uz Mladena Tomića, Alexandera G i Leu Dobričić dočekamo još jednu zoru na Tjentištu", ističu iz "OK festa".

Dodaju da i treći festivalski dan započinje u odličnom ritmu.

"Energiju ćemo tako redom vratiti na SARA OK summer stageu uz Dejana Miličevića i Marinu Karamarko, uz mali predah u OK Book zoni gdje se družimo sa Sergejem Trifunovićem koji će promovisati svoju knjigu 'Stovarište'. I trećeg festivalskog dana tačno u podne uživamo u zoni Joga by SARA. Od 15.30 smo na Sky Cola OK stageu uz fenomenalni završetak dnevnog programa za koji su zaduženi M.O.R.T. i Vojko V. U OK Cinema zoni treće festivalske večeri očekuju nas projekcije: 'Njujork, hodočašće' i 'Uskrs, grad i rokenrol'. U samom finišu na Main stageu uživamo uz 'Zoster', 'Psihomodo pop', S.A.R.S. i Kirila Džajkovskog. Završnicu osmog 'Nektar OK festa' provešćemo uz Dejana Miličevića i Marinu Karamarko na OK After Partyju", javljaju iz "Nektar OK festa".