Tejlor Svift izbacila reizdanje četvrtog albuma

Poslije izdanja "Fearless (Taylor's Version)", koje je po svom izlasku odmah zauzelo prvo mjesto na Billboard top listi, Tejlor Svift predstavila je "Red (Taylor's Version)".

Riječ je o dugoočekivanom reizdanju njenog četvrtog studijskog albuma "Red". Deluxe verzija (re)izdanja donosi 30 pjesama, među kojima su poznati hitovi "We Are Never Ever Getting Back Together", "I Knew You Were Trouble" i "22", ali i potpuno nove numere iz njenog trezora pjesama.

"Ovo je prvi put da čujete svih 30 pjesama koje sam napisala za originalno izdanje. Muzički i tekstualno ovaj album predstavlja osobu slomljenog srca, polomljeni mozaik različitih osjećanja koja su se na kraju uklopila u jednu cjelinu", kaže autorka o albumu.

Na izdanju je ugostila fenomenalne muzičare, među kojima su Ger Lajtbodi, Fibi Bridžers, Ed Širan i Kris Stejplton, sa kojim je snimila impeesivnu verziju numere "I Bet You Think About Me".

Ovo reizdanje je samo nastavak niza uzastopnih muzičkih uspjeha koji su počeli 2020. godine u kojoj je Tejlor objavila čak dva nova albuma - "Folklore" i "Evermore". Uz album, na njenom zvaničnom YouTube kanalu je prikazan kratki film pod nazivom "All Too Well: The Short Film".

(B92)