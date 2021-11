Trebinjski virtuozi pjesmom odali čast Dučiću

Koncertom učenika i profesora Muzičke škole Trebinje u Kulturnom centru u ovom gradu su završene "Dučićeve večeri poezije", koje su ove godine osmišljene na specifičan način u nizu kulturnih dešavanja koja se nisu dešavala u jednom danu.

Pozdravljajući učesnike koncerta i publiku, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je istakao da se "Dučićeve večeri poezije" ne mogu ljepše završiti nego koncertom trebinjskih virtuoza koji "Pjesmom Dučiću" slave jednog od najumnijih ljudi, koji je rodni grad volio i cijenio više nego bilo koje drugo mjesto u kome je živio u svojoj bogatoj pjesničko-diplomatskoj karijeri.

"Možda baš to govori o njegovoj veličini kao čovjeka koji je bio iznad lokalnog i regionalnog, ali se uvijek vraćao tamo gdje su mu bili i duša i srce - u svoje milo Trebinje. Zato je Trebinje Dućić, a Dučić Trebinje, jedna nesalomiva nit koja povezuje pjesnika i naš grad", naveo je Ćurić.

On je dodao da je najpriznatiji Trebinjac upravo onaj koji je od Trebinja svojim ličnim primjerom želio da stvori evropsku prijestonicu, koja se svojom kulturnom sviješću uzdiže iznad lokalnog i poprima svjetske okvire, kojim se dive mnogo veći i mnogo napredniji.

"To je amanet koji ne zaboravljamo i koji iz godine u godinu unapređujemo i razvijamo, a koncept 'grad kulture' je nešto najvrednije što s posebnim ponosom njegujemo", naveo je Ćurić, napominjući da su u tome konceptu, između ostalih, grad Trebinje i "Elektroprivreda Republike Srpske" podržali inicijativu Muzičke škole i osnivača festivala klasične muzike 'Music and More SummerFest' Tatjane Ranković da zajedno kupe i koncertni klavir.

Direktorica Muzičke škole Trebinje Dušanka Babić je istakla da im je pripala izuzetna čast što su priredili koncert u slavu velikog pjesnika.

"Program je bio raznolik, izvedene su klasične, moderne, filmske, španske i druge kompozicije. Odgovornost je bila velika i nadam se da smo ispunili očekivanja naše publike. Pored profesora i učenika Muzičke škole nastupili su i nekadašnji učenici ove škole, kao i gosti violinistkinja Sonja Vojvodić i violončelista Milan Ninković, članovi crnogorskog simfonijskog orkestra", navela je Babićeva.

Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje, ovom prilikom je najavila da 17. decembra slijedi i izložba u čast Jovanu Dučiću u Japanu, gdje će o velikom pjesniku govoriti predstavnik Muzeja Hercegovine, biće prikazana tri filma koja je radio akademik Jovan Delić sa svojim studentima ovog ljeta u Trebinju, a gosti će biti predstavnici svih devet zemalja gdje je Jovan Dučić bio u svom diplomatskom pohodu.