U prodaji paketi za osmi "Nektar OK fest"

Osmi "Nektar OK fest" biće održan na Tjentištu, u Nacionalnom parku Sutjeska, od 15. do 17. jula, a ljubitelji festivala imaju mogućnost da na vrijeme rezervišu svoje mjesto uz jedan od ponuđenih OK paketa koji su pušteni u prodaju u ponedjeljak.

U pitanju su paketi za boravak u nekom od smještajnih objekata na Tjentištu ili u festivalskom kampu, uz dodatne usluge, u zavisnosti od izabranog paketa, koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici festivala https://www.okfest.net/#booking .

"Svi paketi koji se odnose na bukiranje hotelskog ili apartmanskog smještaja na Tjentištu dostupni su direktno preko organizatora, a paket za koji svake godine vlada najveće interesovanje, a koji se odnosi na boravak u festivalskom kampu uz festivalsku ulaznicu i paket 'OK kamp', moguće je kupiti preko online prodajnih sistema gigstix.ba, gigstix.com i gigstix.me, kao i na prodajnim mjestima ovih sistema koja su navedena na zvaničnim stranicama", saopštili su organizatori.

U ponudi je ograničen broj paketa "OK kamp" po cijeni od 30 KM, a ove godine za sve kupce ovog paketa festivalski kamp se otvara dan ranije, u četvrtak, 14. jula, od 12 časova.

Dok najvjernija festivalska publika bira svoje mjesto boravka ove godine na Tjentištu, "OK team" sve priprema za objavu ovogodišnjeg lineupa, koji će okupiti brojna poznata imena iz svijeta muzike, a koji će biti zaduženi za sjajnu atmosferu na Tjentištu i osigurati još jedan provod za pamćenje.