Zoran Kalezić teško bolestan

Pjevač Zoran Kalezić je otkrio je da je ima kancer pluća, a izabrao je da se liječi u Crnoj Gori.

Naime, on je istakao da ima prijatelje širom svijeta koji su mogli da mu obezbijede liječenje bilo gdje.

"U ponedeljak idem u bolnicu, imam kancer pluća. Imam prijatelje širom sveta, mogao sam da se operišem bilo gde. Ali ipak zašto bih se ja, pored naših ljudi i dece koji imaju sličnih problema i koji se leče ovde, operisao bilo gde, zašto bih išao u Cirih, ili negde drugo", kazao je Kalezić.

Svjestan je operacije koja sljeduje u utorak, ali ovim putem želi da oda počast ljekarima, kojima vjeruje.

"Ja sam svestan svega i operacije koja je u utorak, ovim putem želim da dam poštovanje lekarima, jer im verujem da će uraditi sve što je potrebno. Nisam posegao za lečenjem negde drugde, jer znam da će dati sve od sebe da mi pomognu. Boli me, jer je našim ljudima tuđe sve lepše i bolje. Moja želja je bila da iskažem poštovanje prema lekarima s kojima sam u kontaktu, i zahvalan sam im na požrtvovanju. Zadivnjen sam i verujem više svojim ljudima i spreman sam da im život ponudim", ispričao je pjevač, koji je bio kum pokojnog kolege Tome Zdravkovića.

"Vidim da imaju želju da mi pomognu, ali sam im rekao jedno - nemojte me buditi, ako nakon operacije ne budem mogao da pevam. Moj život je pesma, ako mi uzmu pesmu onda bolje da me nema", kazao je on za "Dan".

(Telegraf.rs)