Karmen Obrdalj i Aleksandra Plahin oživjele čuvenu "Liliku"

BANJALUKA - Čuvenu djevojčicu Liliku, iz istoimenog dramskog djela Dragoslava Mihailovića, uskoro će pred pančevačkom i beogradskom publikom utjeloviti glumica Aleksandra Plahin, a pod rediteljskom palicom Karmen Obrdalj.

Nekadašnje studentkinje Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci još jednom su ukrstile svoje talente, a prema njihovim riječima, svoju zaljubljenost u ovaj sjajni tekst nisu mogle da sakriju tokom cijelog rada na predstavi, te su već na početku bile svjesne da je u pitanju veliki zalogaj, s obzirom na kompleksnost lika.

"Ovaj projekt nastaje u suradnji s mojom divnom prijateljicom i glumicom Aleksandrom Plahin, dok nam je UK 'Parobrod' u Beogradu ustupio prostor, na čemu smo vrlo zahvalne. Ništa nije bilo teško, ovo nam je 'passion project' i radimo ga čisto iz ljubavi. Vjerujem da zato nismo nailazile na probleme. Zanima nas problematika o kojoj se govori u tekstu, a to su razne vrste trauma. Obje smo posebno istraživale na tu temu i gotovo da nismo imale nesuglasnosti", kazala je Obrdaljeva za "Nezavisne".

Karmen Obrdalj, FOTO: Jana Vuković

Obrdaljeva je završila filmsku režiju na banjalučkoj akademiji, ali prema njenim riječima, bez obzira na sve, "Lilika" je djelo koje žele da postave na pozorišnu scenu još od studentskih dana, dok ih je Beograd samo ponovo spojio i dao vjetar u leđa za tu ideju, sabravši cijelu priču u proljećnom aprilu.

"Pribojavala sam se kako ću funkcionirati u kazalištu jer je to potpuno drugi medij, ali nisam postavila nedostižan cilj. U pitanju je monodrama, radim s glumicom s kojom sam radila i prije, tako da je prijelaz iz filma u kazalište bio gladak. Iskustvo režiranja predstave mi je dalo priliku da se bavim samo glumicom. Napokon sam mogla osjetiti proces, kako pronalazimo lik svakog dana. Neprocjenjiv osjećaj", kazala je Obrdaljeva.

Predstava će uskoro imati premijeru u prostorijama Saveta ruske nacionalne manjine u Pančevu, a planovi su da predstava putuje što više.

"Plan nam je da predstavu izvodimo u obrazovnim ustanovama jer je ovo izrazito bitna tema za osvješćivanje publike. Bilo bi dobro da je pogleda što više roditelja, pa i djece, kako bi smanjili broj slučajeva nasilja u obiteljima, zapostavljanja i gušenja njihovih osjećaja, što je vrlo prisutno na Balkanu. Ako se ijedna osoba zapita o odgoju nakon predstave, naša vizija je ispunjena", objasnila je Obrdaljeva.

Lilika jeste dijete, ali ona kao da je proživjela sedam života, rečenica je kojom Karmen opisuje glavnu junakinju, a posebno naglašava da su dosta vremena posvetile analiziranju njene psihe, te pokušavajući sklopiti sliku njenog porodičnog stabla.

"Mnogo smo se posvetile tumačenju lika i mislim da je to najznačajnije što smo uradile. S obzirom na to da smo provele toliko vremena u analizi, odmah smo znale što želimo - od najsitnijih postupaka do atmosfere. Sve elemente smo oživjele tako da svatko u publici od detalja može sklapati širu sliku. U svijetu gdje je sve ubrzano, mi smo išle svojim tempom i 'Lilika' nas je potpuno obuzela. Vjerujem da će se osjetiti naša posvećenost", zaključila je Obrdaljeva.

Glumica Aleksandra Plahin rekla je za "Nezavisne" da je predstava u njihovom izvođenju drugačija po mnogo čemu, a naglasila je da je ovo najkompleksniji lik kojim se do sada bavila.

Aleksandra Plahin, FOTO: Tibor Arva

"Najteže je bilo dostići te nagle promene raspoloženja, emocija i tok misli koje ona ima. Njoj je to, nažalost, prirodno, jer je odrasla u duboko nezdravom okruženju. Ako bi ona imala neku dijagnozu, a možda je na neki način već i zagazila u nju, to bi verovatno bili bipolarni ili granični poremećaj ličnosti. Želim da prenesem saosećanje i da probudim makar mrvicu svesti. Ova tema je jako važna jer, nažalost, ljudi ne razmišljajući i ne radeći na sebi i svojim traumama stvaraju ovakvu, 'oštećenu' decu. Ne mislim da je to u svim slučajevima namerno, ali kada bismo se svi potrudili da osvestimo što više stvari iz svog detinjstva i da to ne prenosimo na svoju decu, svet bi bio mnogo lepše mesto za život", rekla je Plahinova.

Aleksandrine želje za izvođenje ove predstave fokusirane su isključivo na to da uspije prenijeti na publiku taj "rolerkoster emocija koji sama Lilika proživljava".

"Trudim se da njoj dam što više dubine i slojeva. Karmen i ja mnogo smo radile baš na tom delu, na njenoj unutrašnjosti, nalazile sličnost sa nas obe, uzimale i iz stručne literature o afektivnom stilu vezanosti, koji temeljno objašnjava kako se ponašaju osobe u odnosu na tu prvu osobu koja je o njima brinula, najčešće majku. Karmen i mene ta tema jako zanima, obe se bavimo i svojim unutrašnjim detetom. Zbog toga nam Lilika i odgovara, da kroz nju učimo, o sebi, o njoj", pojasnila je Plahinova za "Nezavisne".

S Lilikom se susrela još tokom studija u vidu monologa, a već tada je znala da će doći trenutak kada će je u potpunosti predstaviti publici.

"Ovo je veliki izazov za mene, iako dobro osećam i razumem decu. Mnogo mi je pomoglo to što godinama istražujem o tome kako detinjstvo i traume koje ono nosi (veće ili manje, svi ih imamo) utiču na nas kao odrasle. Dobro sam povezana sa svojim 'unutrašnjim detetom', pa to koristim kao priliku da ga 'pustim' da doprinese. Pomoglo mi je i to što sam gledala filmove poput 'Lolite', 'Lilya 4-ever', razgovarala s psihologom, čitala literaturu koja mi je dala znanje neophodno za razumevanje takvog jednog kompleksnog bića. Nadam se da ćemo to uspeti da prenesemo publici", zaključila je Plahinova.