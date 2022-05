PAF od 4. do 6. juna: Pozorišni praznik za studente na koji se dugo čekalo

BANJALUKA - Prvo izdanje Pozorišnog akademskog festivala (PAF) u organizaciji banjalučke Akademije umjetnosti i Centra za vizuelnu umjetnost održaće se na ljetnoj sceni Akademije, te scenama Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS), Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS) i Gradskog pozorišta "Jazavac" od 4. do 6. juna.

Festival će ugostiti preko stotinu učesnika, a publiku očekuje šest predstava u okviru takmičarskog programa, kao i bogat revijalni program festivala.

Više o festivalu govorili su Dragana Purković Macan, dekanica Akademije umjetnosti, Sonja Đurić, asistentkinja na Akademiji umjetnosti i predstavnica Centra za vizuelnu umjetnost, Dijana Grbić, direktorica NP RS, i Ljubiša Savanović, glumac i upravnik Gradskog pozorišta "Jazavac".

"Prvi Pozorišni akademski festival biće festival takmičarskog karaktera, tako da će banjalučka publika imati priliku da uživa u šest fantastičnih predstava sa fakulteta i akademija dramskih i srodnih umjetnosti iz regiona. Predstave koje će naša publika imati priliku da pogleda jesu: 'Persona' Fakulteta umetnosti Priština Zvečan, zatim 'Melodija' Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Drugog dana festivala publika će uživati u predstavama 'Proslava' Akademije umetnosti u Novom Sadu i 'Revizor' Akademije umetnosti u Beogradu, a treći dan je rezervisan za predstave 'Psihoza u četiri i 48' Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, te komadu 'Psihoterapija' Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu", otkrila je program Sonja Đurić, rekavši da je ulaz na sve predstave besplatan.

Dragana Purković Macan kaže da je ovaj festival praznik pozorišne umjetnosti.

"Dobili smo podršku svih značajnih ljudi za pozorišnu umjetnost. Kao sredina sazreli smo za ovako nešto. Imamo 'Teatar fest', imamo festival Dječijeg pozorišta, koji se dešava krajem septembra, i 'Zaplet', koji je takođe značajan za mlade glumce, i još je nedostajao festival studenata dramskih umjetnosti. U meni je ta ideja tinjala godinama i smatrala sam da je to nešto što nam nedostaje jer na taj način treba da afirmišemo buduće glumce, reditelje, producente i sve koji stvaraju pozorišnu predstavu. Sada je došao trenutak za to i nekako sam se osmjelila da tu ideju iznesem kolegama", kazala je Dragana Purković Macan, pojasnivši da će PAF biti održan uporedo s Teatar festom "Petar Kočić" po uzoru na "Pozorje mladih" koje se u Novom Sadu održava uporedo sa "Sterijinim pozorjem", odnosno kao prateći program ovog festivala.

Dijana Grbić rekala je da je PAF festival na koji se dugo čekalo.

"Festival ima ogroman značaj za ljude koji se bave umjetnošću, da dođu, da imaju jedno zbirno mjesto gdje mogu da se upoznaju, da razmijene iskustva i da vide šta je to što se u regiji trenutno radi. Kako sam diplomirani glumac ove akademije, znam koliko je za nas bilo značajno 'Sterijino pozorje' na kojem smo gostovali, tako da, kada je Dragana predložila ovu ideju, naravno da smo svi bili radosni u Narodnom pozorištu da to i prihvatimo", istakla je Dijana Grbić.

Ljubiša Savanović takođe je izrazio radost zbog osnivanja PAF-a.

"Drago mi je da smo mi u Banjaluci došli do ovoga da se sve pozorišne kuće, zajedno sa Akademijom, nađu u jednom projektu. Da ne govorim kako je to bilo prije dvije, pet ili deset godina, reći ću da je to prosto bilo nemoguće. Međutim, kada u Akademiji i u pozorištu dobijete ljude koji su u svom poslu ostvareni, znaju šta rade i šta hoće, onda imate jedan preduslov da se dešavaju bolje i kvalitetnije stvari, da nastaju festivali koji će, siguran sam, otvoriti neka nova vrata prije svega studentima, onima koji su domaćini u Banjaluci i onima koji dolaze", kaže Savanović.