Premijera baletskog triptiha "Panta Rhei" 30. marta u NPS

SARAJEVO - Baletski triptih "Panta Rhei" imaće premijeru 30. marta na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu (NPS), a djelo zasnovano na neoklasičnom stilu i savremenom plesnom pokretu okupiće najistaknutije umjetnike širom svijeta.

Predstava rediteljke i koreografkinje Belme Čečo Bakrač govori o traganju današnjeg čovjeka za iskonskim vrijednostima života i pokušaju pronalaska vlastite sreće - pogubljen u mnoštvu sumnjivih informacija i pogrešnih putokaza on luta bespućima vlastite zablude.

Kako na internet prezentaciji NPS rediteljka i koreografkinja navodi, čudnovate raskrsnice, magični putevi, paradoksalni izazovi "novog doba", ostavljaju čovjeka samog u borbi da pronađe "svjetlo" i smisao svog postojanja, a kroz inspirativnu muziku kompozitora Ludovika Einaudija, Tonija Toplana i Svjetlane Bukvich, u koreografsko-režijskom konceptu publici će donijeti putovanje kroz vrijeme, i to od nostalgične prošlosti, preko neizvjesne sadašnjosti do tmurne budućnosti.

"I upravo taj vremeplov je ta nepovratna kategorija koja teče, prolazi pored nas, a da je često nismo ni svjesni sve do trenutka dok se ne pogledamo u ogledalo i vidimo naše sjenke iz prošlosti. U vječnom čekanju boljeg života i u konačnici odlaska u 'obećanu' zemlju, današnji čovjek postaje apatrid koji nikom nije potreban. Svjestan svoje nebitnosti u vrtlogu globalnih procesa, on, putnik s jednim koferom, shvata važnost onoga što nosi u svom srcu i u svojoj duši", zapisala je Čečo Bakračeva.

Da se život i umjetnost međusobno prepliću i da su oboje nepredvidivi, dokaz je i ova predstava, u kojoj scena postaje simbol stanja duha i svijesti današnjeg čovjeka, a njeno samo oblikovanje bilo je minimalističko.

"Dok sam pisala libreto za balet 'Panta Rhei', u kojem se vojnik s ratišta vraća kući, u kojem migranti traže svoje mjesto pod suncem, nisam mogla ni slutiti da će se u našoj neposrednoj blizini ubrzo dešavati novi, užasan rat. Sav taj pritisak i strah od rata je nestajao kada sam dolazila na probe i ulazila u baletsku salu", kazala je Čečo Bakračeva.

Dalje navodi da su joj izuzetna energija, želja, posvećenost i profesionalnost baletskih igrača ulivali nadu i davali snagu i vjeru da u ovim teškim vremenima mogu zajedno napraviti važnu predstavu za vjernu publiku.

"Zbog toga sam veoma sretna i zahvalna našem baletskom ansamblu. Tragajući za odgovorima na pitanja: da li je današnji čovjek zaista sam, otuđen, da li postoji još jedna šansa za čovječanstvo ili su do sada propuštene sve prilike, dolazimo do jednog zida, do onog monolita iz Kubrikove 'Odiseje u svemiru', koji možda krije odgovor na pitanje ko smo zaista mi", objasnila je Čečo Bakračeva.

Svijet postaje robotizovan pa je vrijeme, naglasila je, da se osvrnemo na ono što nas čini ljudima, da zadržimo i sačuvamo našu najveću vrlinu - humanost.

U performansu, koji će trajati od 19.30 do 21 čas, publika će imati priliku da vidi neprikosnoven talenat, između ostalih, Ane Kuzmanović, Zulejhe Kečo, Albine Huskić, Lejle Bajramović, Tamare Ljubilić, Tila Čmančanina, Selme Efendić, Ivana Salonskog, Gorana Staniškovskog, a tu su i Mihail Mateescu, Bulat Gareev, Elio Arnoldo Villa Garcia i Flavio Alberto Valentino.

Prva repriza baletske predstave održaće se 31. marta.