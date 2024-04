"Svijet mogućnosti" premijerno u Sarajevu

SARAJEVO - Sarajevska premijera predstave "Svijet mogućnosti" autora i reditelja Harisa Pašovića zakazana je 11. maja na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo sa početkom u 19.30.

Kako saopštavaju iz Narodnog pozorišta Sarajevo, ovaj komad je inspirisan životom djece i ljudi koji žive sa autizmom i cerebralnom paralizom, ali i svega što ih okružuje od porodice do sistema u kojem žive i izazova sa kojim se svakodnevno susreću.

"Mi smo željeli da vidimo kako oni zaista žive, kakav je to svijet, šta se tu dešava. Zanimljivo je da, kada se u bilo kom društvu povede tema o ovome, uvijek se nađe nekoliko ljudi koji kažu da oni, u svojim porodicama, rodbini ili komšiluku poznaju makar jednu osobu sa poteškoćama u razvoju. Taj svijet je mnogo veći dio našeg društva nego što to izgleda. Mi smo htjeli da to nekako dođe na površinu i da se svi zajedno upustimo u razmišljanje o tom svijetu", naveo je Haris Pašović reditelj.

Pored Harisa Pašovića, umjetnički i autorski tim predstave čine scenograf Ivana Jančić, kompozitor Dino Šukalo, koreograf Larisa Lipovac Navojec, video dizajner Dino Hujić i asistent kostimografa Minja Davidović, dok je dizajn kostima radio Haris Pašović.

"Predstava 'Svijet mogućnosti' koproducirana je u partnerstvu East West Centra Sarajevo, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Festivala Grad teatra Budva, Plesnog centra TALA Zagreb i kofinansirana je od strane EU putem programa Kreativna Evropa", dodaju iz Narodnog pozorišta Sarajevo.

U predstavi igraju Gordana Đurđević Dimić, Lidija Stevanović, Sanja Ristić Krajnov, Jelena Antonijević, Mina Pavlica, Marija Feldeši, Milan Kovačević, Marko Savković, Vukašin Ranđelović, Aljoša Đidić, Aleksandar Sarapa, Rade Perović.

Nakon Sarajeva predstava će se izvoditi i u gradovima partnerima, Zagrebu i Budvi.

