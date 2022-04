Dženifer Lopez otkrila detalje prosidbe

Pjevačica i glumica otkrila je u svom biltenu "On The JLo" da joj se prošlog vikenda ostvario "najveći san" kada ju Aflek, niotkuda, zamolio da se uda za njega.

"U subotu uveče dok sam bila na mom omiljenom mjestu na svijetu (u pjenušavoj kupki), moja je lijepa ljubav kleknula na jedno koljeno i zaprosila me", otkrila je Lopez.

Dženifer je rekla da je bila potpuno nespremna.

"Bila sam potpuno nespremna i samo sam ga gledala u oči smješeći se i plačući u isto vrijeme, pokušavajući da shvatim činjenicu da se nakon 20 godina sve to ponovo događa, doslovno sam ostala bez riječi, a on je rekao, 'je li to da?' Rekla sam da naravno, to je da", napisala je 52-godišnja pjevačica.

Dženifer kaže da se osjećaka nevjerovatno srećno i ispunjeno.

"Nije to bilo ništa otmeno, ali to je bila najromantičnija stvar koju sam mogla ikad da zamislim...samo mirno subotnje veče kod kuće, dvoje ljudi koji obećavaju da će uvijek biti tu jedno za drugo. Dvoje vrlo srećnih ljudi. Koji su dobili drugu priliku za pravu ljubav", dodala je.

Da podsjetimo, Dženifer je nedavno za People govorila šta njihovu vezu sada čini drugačijom u odnosu od prije 18 godina, rekavši: "Sada smo stariji, pametniji smo, imamo više iskustva, na različitim smo mjestima u našim životima, sada imamo djecu i moramo biti veoma svjesni tih stvari."

Lopezova je svoje blizance Emu i Maksa (14) dobila s bivšim suprugom Markom Entonijem. Ben dijeli troje djece, Vajolet, Serafinu i Semjuela sa svojom bivšom suprugom Dženifer Garner.

