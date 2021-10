Vasiljević: Duže mi je trajala vožnja do bolnice nego porođaj

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić početkom oktobra dobili su četvrto dijete, kćerku kojoj su dali ime Anika.

Glumica se zbog epidemiološke situacije porodila na Kipru, prirodnim putem.

Ono što je sve oduševilo je činjenica da je samo deset dana nakon porođaja igrala kolo na proslavi koja je upriličena povodom rođenja kćerke.

Ona je sada do detalja opisala kako je protekao porođaj.

"Dobro sam, deca su u školi, beba je sa mnom sada, a Vujadin je na treningu. Bogu hvala, porođaj je protekao kako treba, beba je izabrala da se rodi na veliki praznik. Doktori su u šali govorili da treba da damo neko ime sa Kipra. Nisam bila u panici i strahu, verovala sam da će sve biti u redu, kao što je bilo", kaže Vasiljevićeva.

Dodaje da je Vujadin bio na treningu kad je sve krenulo.

"Ja sam pozvala klub da ga obaveste da kreće porođaj. On je brzo odreagovao, došao kući i odvezao me do bolnice. Za 20 minuta sam se porodila, duže mi je trajala vožnja do bolnice nego sam porođaj. Sve se nekako poklopilo", rekla je Mirka.

Objasnila je kako su nasljednici dali ime.

"Mi smo malo ovaj put zakazali sa imenom, nismo se puno bavili time, bili smo u fazonu da ima vremena. Tek kad smo shvatili da sam pred porođajem, tad smo upitali decu kako bi oni želeli da se zove, i bili su složni da to bude Anika. To ime ima i značenje, neustrašiva i hrabra". objasnila je glumica.

Glumica je najavila da planiraju da se vrate porodično sa Kipra najkasnije u decembru.