4 stvari koje ne bi trebalo da očekujete ​​u vezi

Imate li realna očekivanja u vezi ili se često zanesete i želite previše?

1. Srećno do kraja

Veza može početi kao u bajci i trajati neko vrijeme, ali (nažalost) neće trajati zauvijek. Prije ili kasnije, neke svađe, nesporazumi, razni hobiji i mišljenja vratiće vas u stvarnost... To je sasvim normalno i dio svake veze. Međutim, važno je kako ćete na sve to zajedno reagovati.

Hoćete li prekinuti jer nije sve kao u bajci i ne živite srećno do kraja života? Hoće li se pokušati prilagoditi, prihvatiti jedno drugo u potpunosti (ne samo lijepe stvari i kvalitete) i odustati od nečega?

1. Vaš partner vas nikad neće povrijediti

U početku se uvijek trudimo prikazati u najboljem svjetlu i dali bismo sve od sebe da očaramo odabranu osobu. Zaista se trudimo da je ne povrijedimo, uvrijedimo, ne razočaramo...

Međutim, kada vi i vaš partner skinete svoje ružičaste naočare, to će se dogoditi. Možda niste namjerno, ili možda ne shvatate ozbiljno ono što je rečeno, ali ne možete očekivati ​​da vas partner nikada ne povrijedi i obrnuto. Bitno je da znate rješavati sporove i prije svega da ne zamjerite što vas neće daleko odvesti. Izvinite se i prihvatite izvinjenje.

2. Partner će biti savršen

U početku će se tako činiti, ali nakon ovog medenog mjeseca otkrićete da i vaša simpatija ima neke mane. Iznenađuje li vas to? Ne bi trebalo, niti možete očekivati, da će osoba biti savršena. Važno je da im na prvom mjestu budu iste vrijednosti, da imaju slične prioritete i da odluče prihvatiti nesavršenosti jedni drugih. Neće biti lako i biće potrebni neki kompromisi, ali vrijedi utrošiti vrijeme ako oboje želite da veza bude uspješna.

3. Partner zna za vaše misli

Pa, znao je da kasniš i da ti se ne da kuvati, pa si mogao naručiti picu iako to nisi rekao, zar ne? I da ti ide na živce kad nikad ne pospremi krevet, i da bi psa mogao izvesti u šetnju...

Nažalost ne. Partner ne može sve to znati ako mu ne kažete. Uzmite to zdravo za gotovo, ne možete se ljutiti što nije učinio nešto što niste tražili riječima (a ne telepatski). Vjerovatno i on ima određena očekivanja od vas, ali ako to ne izrazi riječima, ne znate.

