5 razloga zašto bi žene trebalo da preuzmu inicijativu u seksu

Dobro je što su sada drugačija vremena - a ako još uvijek sumnjate, donosimo vam listu razloga zašto ponekad žene moraju da započnu igru seksa i preuzmu inicijativu.

1. Otopite led

Nedavno ste se upoznali, a on još uvijek ne razume kako da vam nagovijesti da želi seks sa vama. Ako vam je to očigledno i vi takođe želite da vodite ljubav sa njim, onda preuzmite inicijativu i otopite led. Ovdje, sada i na vaš način. U ekstremnim slučajevima, on će se uplašiti vaše asertivnosti i pobjeći - pa, to je onda divno. Zašto vam treba, tako neodlučan?

Ili ako ste se posvađali sa mužem, a onda se nekako pomirili, ali bivša toplina nekako nije dovoljna. Odličan način da riješite sve nesporazume je odlazak u krevet.

2. Vizuelno demonstrirajte svoje želje (i mogućnosti)

Ako muškarcu prstom (ili drugim odgovarajućim predmetom) ne pokažete gdje, kako i kojim intenzitetom treba da mazi, dodirne, ujede ili uradi bilo šta drugo, onda on možda nikada neće saznati za to. Stoga ćete jednog dana morati da preuzmete inicijativu i organizujete pokazni nastup.

Definitivno će vam se svideti (neće vam biti neprijatno i stidljivo, zar ne?), tako da imate dobre šanse da ovo češće vježbate.

3. Probajte nešto novo

Ako želite da probate novu čokoladu, idite u prodavnicu i kupite je. Ako želite da probate nešto novo u seksu, šta radite? Idete i organizujte sve kako želite. Kupite novi gedžet ili lijepo donje rublje, isprobajte BDSM trikove i isprobajte sve ono što želite.

4. Povećajte sopstveno samopouzdanje

Pregazite strahove od strija na stomaku i butinama, viška kilograma, bubuljice na desnom obrazu i još mnogo toga, zbog čega često zaboravite na sopstvenu privlačnost. Seks je divan i sjajan. I čini da volite sebe - i svoje tijelo.

5. Poboljšajte svoje raspoloženje

Ovo je posljednja stavka na listi, ali argument je uvijek prvi i možda najvažniji. Ako želite seks upravo sa ovim muškarcem i to upravo sada, koji bi drugi razlozi i argumenti mogli još biti potrebni? Ovo je jednostavna, razumljiva i stara izreka od kad je svijeta: "Ti si moja žena, ja sam tvoj muškarac. Ako vam treba razlog, onda je ovo razlog".

