7 trikova da oživite želju za seksom

Nije tajna da libido vremenom slabi. To, naravno, nije pravilo, ali u većini slučajeva je tako. Bez obzira na to da li ste dugo u vezi i osjećate se zasićeno rutinom i predvidljivošću, ili samo osjećate promjene usljed prirodnog procesa starenja, smanjeno interesovanje za seksom nije ništa čudno, pa čak ni zabrinjavajuće.

Ako mislite da vaša želja za intimnošću nikada neće biti na nivou na kom je bila, varate se. Postoje jednostavni trikovi koji će vas "vratiti u sedlo", a za njih nije potrebno ni truda ni vremena, samo malo brige o sopstvenom zdravlju.

Donosimo vam sedam stvari koje će povećati vaš libido, a usput ćete uživati u njima.

1. Tamna čokolada

Čokolada je prirodni afrodizijak i hrana koja definitivno može uticati na vašu želju za intimnošću. Tamna čokolada je bogata triptofanom, esencijalnom amino kiselinom koja utiče na proizvodnju serotonina koji je neurotransmiter i ima veliki uticaj na libido. Pa šta drugo da vam kažemo osim - čokoladu u ruke i uživajte, ali umjereno, jer čak i crna čokolada sadrži velike količine šećera.

2. Ograničite alkohol

Niko ne kaže da ne treba da popijete čašu vina i malo se opustite. Umjerena konzumacija alkohola može biti korisna za vaš libido, ali preterivanje ima kontra efekat. Prekomjerne količine alkohola u tijelu ubijaju želju za intimnošću i dugoročno mogu izazvati probleme kao što su erektilna disfunkcija kod muškaraca i potpuni nedostatak želje za seksom kod žena.

3. Maka prah

Ovo peruansko kupusasto povrće poznato i kao peruanski ginseng se tradicionalno koristi stotinama godina za poboljšanje plodnosti i seksualne energije. Danas je ovaj korjen dostupan u obliku praha, kapsula ili kao čaj. Istraživanja su potvrdila da je ova biljka izuzetno efikasna u povećanju seksualne želje i kod muškaraca i kod žena. Brojne studije su potvrdile da uzimanje make najmanje šest nedelja povećava želju za intimnošću.

4. Ništa bez dobre hidratacije

Ljudskom tijelu je potrebna voda da bi normalno funkcionisalo, a vaš libido nije izuzetak. Dehidracija je povezana sa brojnim negativnim nuspojavama koje ubijaju želju za intimnim odnosima. Uvjerite se da pijete dovoljno tečnosti i jedete puno voća i povrća koje je samo po sebi bogato tekućinama. Biće vam potrebno osam do deset čaša vode dnevno.

5. Više seksa = više želje

Iako zvuči nevjerovatno, što više seksa imate, više ćete imati potrebe i želje za istim. Intimnost stimuliše hormone oksitocin i dopamin, koji su odgovorni za podsticanje libida. Možete ga uporediti sa vježbanjem, veoma je teško započeti, ali kada vam uđe u rutinu, ne možete bez njega, prenosi zena.rtl.hr.

6. Vježbanje

Fizička aktivnost je veoma važna za održavanje seksualne želje. Umjereno vježbanje stimuliše hormon testosteron koji je odgovoran za jak libido. Vježbanje sa partnerom je odličan način da provedete kvalitetno vrijeme zajedno. Možete trčati, ići na pilates ili jogu, koja se pokazala kao najkorisnija kada je u pitanju aktivacija libida.

7. Probajte nešto novo

Probudite avanturistu u sebi i upustite se u nešto novo. Aktivnosti koje do sada niste radili mogu biti uzbudljive i mogu stimulisati vašu želju za seksom. To može biti bilo šta, od putovanja do kursa stranog jezika. Prirodno je da žudite za novim stvarima, pa kada uhvatite vrijeme, definitivno se prepustite nekom obliku uzbuđenja u životu. Uzbudiće vas na svim nivoima i značajno poboljšati vaše intimne odnose.