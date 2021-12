Kako da izliječite "slomljeno" srce: Pet ključnih koraka da krenete dalje

Sindrom "slomljenog srca" zbog prekida ljubavne veze svako je iskusio barem jednom u toku života.

Suze, osjećaj praznine, bol, uvjerenje da nikada nećemo moći da se oporavimo samo su dio spektra osjećanja poslije raskida.

Međutim, ni jedna bol ne traje vječno, pa tako ni ona za bivšim emotivnom partnerom.

Stručnjak za ljubavne veze i osoba koja svojim savjetima pomaže brojnim ženama i muškarcima da se izbore sa bolom poslije raskida, Kler Birn (40) otkrila je pet ključnih koraka koji će učiniti da se što prije vratite "u igru".

1. Prekinite svaki kontakt

Oporavak od raskida veze započinje prvim i najvažnijim korakom - potpunim prekidom svih kontakata s bivšom ljubavi, čak i s njegovim prijateljima.

"Prvi korak je vrlo jednostavan - nema kontakta. Nije me briga jeste li najbolji prijatelj s njegovom ili njenom sestrom, ukoliko želite da ozdravite i nastavite dalje sa životom, onda morate da prestanete da pratite bivšu ljubav i sve zajedničke prijatelje na društvenim mrežama", pojasnila je Kler.

I ona je sama svjesna da je u današnjem vremenu takvo izbjegavanje teško, jer postoje razne aplikacije i društvene mreže koje samo otežavaju proces preboljevanja.

2. Plačite i tugujte koliko treba

"Ljudi 'slomljenog' srca pokušavaju prebrzo da nastave dalje, i ne daju sebi dovoljno vremena za oporavak", kaže ona.

"Samo dopustite sebi tugovanje i priliku da to svjesno osjetite, jer ako to ne uradite i potiskujete bol, kad tad će to iz vas izaći, ali na neke druge, nepoželjne načine", dodala je.

3. Razmislite dobro o svemu

Treći korak odnosi se na suočavanje i učenje, odnosno na razmišljanje o sebi i uticaju te veze i njenog prekida.

"U ovom koraku se radi o tome da se zapitate: "Kako želim da razmišljam i da se osjećam uzimajući u obzir sve što se dogodilo u našoj vezi?", "Koji su moji zaključci iz svega toga?".

"Imajte na umu da ne možete izbrisati prošlost, ali znajte da imate priliku da promenite svoj doživljaj na nju", pojasnila je Kler.

4. Zaljubite se sami u sebe

Ovo je drugi najvažniji korak u opravku poslije ljubavnog kraha, jer kada budete sebe stavili na prvo mjesto, sve ostalo će doći samo od sebe.

"Morate da zavolite sami sebe, jer ćete u suprotnom opet imati sličnu situaciju u novoj ljubavnoj vezi. Duboko verujem da svi mi privlačimo određeni tip ljudi zbog našeg odnosa sa samim sobom i da ti ljudi nisu nužno dobri za nas", rekla je.

5. Pronađite nekoga boljeg

Nakon što ste spremni da se ponovo zaljubite, izbjegavajte isti tip partnera sa kakvim ste bili prije. Budite iskreni i priznajte sebi šta želite od novog partnera i te veze.

"Postoji mnogo znakova upozorenja da neko možda nije emocionalno dostupan. Na primjer, tvrdi kako želi ozbiljnu vezu, a pritom se ne trudi da razgovara o tome i planira zajedničku budućnost", objašnjava Kler.

"Mnogi ljudi zaglave s emocionalno nedostupnim partnerima i ne vide te znakove, iako ih je laku uočiti ako se obraća pažnja na njih", zaključila je. (Telegraf.rs)