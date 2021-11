Kako i zašto žene najčešće izbegavaju seks

Gotovo sve žene su nekada odbile partnera za seks pod izgovorom da ih boli glava. Ovo je jedan od najčešćih izgovora koje koriste pripadnice ljepšeg pola.

Osim glavobolje, tu su i umor, bol u stomaku, nadutost, "ženski problemi", mnogo zanimljiv film koji trenutno ide na televiziji. Iako postoji tradicionalno vjerovanje da su žene te koje češće izbegavaju seks, danas čak 62 odsto muškaraca tvrdi da su njihove partnerke češće raspoložene za seks od njih samih.

Najčešći razlozi zbog kojih muškarci izbjegavaju odnose su slab libido, manjak samopouzdanja, stres i umor. Žene, pak, to rade iz nekih potpuno drugačijih razloga.

Ovo su četiri najčešća:

Nezadovoljstvo

Ovo je jedan od najčešćih razloga zbog kojeg žene uskraćuju seks muškarcima. Dok su muškarci ti koji često vjeruju da se svaki nesporazum može riješiti u krevetu, nezadovoljnoj, povređenoj ili ljutoj ženi seks najčešće ne pada na pamet. Ženama je mnogo teže da odvoje osjećanja od samog seksualnog čina, piše 24sata.hr.

Kažnjavanje

Mnoge žene na seks poslije svađe gledaju kao na pobjedu muškarca, odnosno prećutni pristanak na završetak svađe. Rijetko koja žena će na to da pristane, jer smatra da njeni zahtjevi i ljutnja neće biti ozbiljno shvaćeni. S druge strane, postoje i one žene koje seks koriste da bi manipulisali muškarcima. One vođenje ljubavi predstavljaju kao nagradu - "ako si bio dobar, očekuj večeras iznenađenje, ako nisi, onda ništa".

Nije zadovoljna seksom

Seksualna rutina, scenario koji se ponavlja svakog puta kada vodite ljubav, partnerov egoizam u krevetu koji je usmjeren samo na njegovo seksualno zadovoljstvo, seks bez predigre ili onaj koji se vodi samo na mehaničku radnju - najčešći su razlozi zbog kojih žena izbjegava seks. Ako vam je partnerka već više puta ukazala na te probleme, nemojte se čuditi ako vam se seks svede na najmanju moguću mjeru.

Posljedice seksa

Izbjegavanje seksa za posljedicu ima i smanjenje intimnosti uopšte, što može da ima poguban uticaj na odnos. Bračni savjetnici predlažu da se pitanje odbijanja seksa i razlozi moraju utvrditi što prije, naročito ako se takva situacija često ponavlja i kontinuirana je. Istraživanje je pokazalo da je nezadovoljstvo seksom za svakog drugog čoveka razlog zbog kojeg bi se odlučio na razvod.