Najčešći izgovori koje muškarci koriste kada nisu spremni za brak

​Brak je veoma važna stvar u životima mnogih žena, ali, šta je sa muškarcima? Da li i oni osjećaju isto prema braku?

Da li i oni sanjaju o tome da osobu koju vole najviše na svijetu učine svojom suprugom? Većina muškaraca se na neki način plaši braka i skoro da se nikad ne osjećaju dovoljno spremnima da ljubavnu vezu podignu na viši nivo.

Kada muškarac ne želi da se oženi, on će tom prilikom smisliti nekoliko izgovora, a ovo su neki od najčešćih.

Još uvek smo mladi! Čemu žurba?

Muškarci u dobi od 20-30 godina su većinom nezreli i imaju veliki strah od obaveza.

Samim tim stupanje u brak za njih podrazumijeva ogromnu odgovornost. Zasnivanje porodice zaista jeste velika odgovornost i muškarci se toga najiskrenije plaše.

Osjećaju unaprijed kao da će biti pod velikim pritiskom i to ih izluđuje. Iz ovog razloga će vam reći da ima još vremena, pokušavajući da odlože stupanje u brak.

Hajde da sačekamo dok pronađem bolji posao

Ekonomski pritisak je takođe nešto što navodi muškarce da odlažu brak. Oni osjećaju da će morati mnogo da rade, da bi bili u stanju da izdržavaju svoju porodicu.

Čak i ako znaju da će i njihove supruge doprinositi kućnom budžetu, sebe smatraju glavama porodice od kojih se očekuje da obezbjede dovoljno sredstava za život ženama i djeci.

Važno je da imate na umu da se muškarci osjećaju dobro u svojoj koži kada su u stanju da zarade dovoljno novca da svojoj porodici obezbjede dobar život.

Dobro nam je i ovako

Kada vam momak ovo kaže, on zapravo misli da ne želi da se odrekne svoje slobode. On želi da izlazi sa društvom kao i do sad, ali i da se ujedno viđa sa vama.

On ne želi ženu kraj sebe koja će mu prigovarati što je došao kući kasno i što spava do podne. On vam ovim riječima poručuje da ne želi da mijenja svoj životni stil i rutinu zbog vas.

Možda još uvijek živi sa roditeljima ili već duže vrijeme ima svoj stan i uživa u slobodi koje nije spreman da se odrekne.

Potrebno mi je još malo vremena

Ponekad kada muškarac kaže da mu je potrebno još malo vremena to zapravo znači da nije siguran u svoja osjećanja prema vama.

Na prvu ruku čini se da je među vama sve u najboljem redu, jer vam je zaista lijepo kada ste jedno kraj drugog. Hemija je tu, ali on jednostavno ne osjeća ljubav.

Kada mu kažete da ga volite, ako vam on uzvraća sa "i ja tebe", umjesto "volim i ja tebe", očigledno je da njegova ljubav prema vama nije dovoljno jaka, ako je uopšte i prisutna.

Već živimo zajedno. Koja je poenta braka?

Ako već živite zajedno, vaš životni stil u velikoj mjeri lični na bračnu zajednicu. U ovom slučaju, vjenčanje je po njegovom mišljenju potpuno nepotrebno.

On ne želi da potpiše "tamo neke papire" jer mu to ništa neće značiti. Ništa se veliko među vama neće promijeniti.

Ali, nije zapravo tako. Velika je razlika ako ste nekom obećali da ćete biti kraj njega do kraja života, u dobru i u zlu, od toga da jednostavno sa nekim dijelite krov nad glavom pri čemu svako od vas može da se okrene i ode, kada pomisli da je naišao na nepremostiv problem.

Osobe u braku se mnogo više trude da riješe svoje razmirice od onih koje su u vezi, prenosi Prva.rs.