Nije joj do intimnih odnosa? Deset načina da to promijenite

Čak i ako joj nije do seksa, iscrpljena je poslom i kućnim obavezama, za to postoji lijek koji djeluje u barem 90 odsto slučajeva, a to je masaža.

Ako se vašoj partnerki sve češće dešava da nije raspoložena za seks možda to možete promijeniti uz pomoć sljedećih savjeta:

1. Vodite ljubav što češće

Na libido žena uveliko utiče učestalost seksa. Tako je pravilo da što više seksa ima, to ga više i želi, ali u dužim razdobljima bez njega, žene će se prilagoditi bolje od muškaraca.

Ono u čemu muškarci griješe je forsiranje na seks u obliku očekivanja ili pozivanja na "obavljanje dužnosti". U takvim situacijama prestanite da je forsirate - ako ne bude mislila da ste uvijek dostupni može se desiti da ona prva priđe vama.

2. Budite romantični

Kao i kod pripadnika jačeg pola, žene će u pravo raspoloženje za seks dovesti mala doza truda sa suprotne strane. Iznenadite je i nakon napornog radnog dana dočekajte s romantičnom večerom, uz koju joj možete pomenuti da cijenite sve što ona inače radi za vas.

Žene vole da se primjeti ono što rade, a činjenica da je njen partner svijestan njene vrijednosti je vrlo privlačna.

3. Recite joj da je prekrasna

Nemojte zapostaviti vrijednost dobrog i iskrenog komplimenta, kao i osjećaja koji oni proizvode kod žena. U rano jutro joj šapnite kako je prekrasna, nakon što izađe iz tuša zadivljeno prokomentarišite da je seksi, a u situaciji u kojoj se ''sredi'' istaknite da je za vas i dalje najlepša žena u prostoriji/na svadbi/u svijetu.

To će djelovati kao afrodizijak, jer libido žene jača činjenicom da je druga strana želi - osjeća se više seksi.

4. Ukinite sebičnost

Sebičnost u krevetu je stvar koju žene najviše zamijeraju svojim ljubavnicima, pokazuju studije. Budući da je većini žena u seksu predigra izuzetno važna, nagovijestite joj veče koje će u potpunosti biti posvećeno njoj i ugađanju njenom tijelu.

5. Ne budite predvidljivi

Upadanje u rutinu i predvidljivost u seksu najčešći su razlozi zbog kojih se smanjuje zadovoljstvo seksom i on proređuje u dugim vezama. Ipak, potrebno je malo opreza kod pristupa pripadnicama nježnijeg pola s novim idejama. One će prednost dati postupnom uvođenju promjena.

6. Masaža pomaže

Čak i ako joj nije do seksa, iscrpljena je poslom i kućnim obavezama, za to postoji lijek koji djeluje u barem 90 odsto slučajeva, a to je masaža.

Ponudite se da je izmasiratie i potrudite se da to potraje što duže kako bi se opustila, a potom pređite na ''konkretnije'' dodire. Ako nije ljubitelj masaže, držite se onog što joj odgovara, na primjer, milovanja po kosi.

7. Uredite se za nju

Žene će cijeniti trud muškarca da joj ugodi na jednak način kao što to i one čine dok kupuju seksi kompletiće i trude se da zavode.

Zato obratite pažnju na ono što znate da voli, pa se obrijte uveče čak i ako preferirate da to uradite ujutru, stavite nekoliko kapi parfema koj iona najviše voli ili obucite one bokserice za koje vam ona govori da su seksi. Čak i ako vam nisu tako udobne, računajte da ćete ih brzo skinuti.

8. Budite spontani

Ako ste navikli da vodite ljubav samo uveče i u krevetu, ako želite više seksa to ''pod hitno'' promjenite. Spontanost je najbolji začin seksualnom životu para, pa je tako iznenadite pod tušem s idejom da joj pomognete da opere leđa ili pak strastvenim poljupcima i šaputanjima ''prljavih ideja'' dok gledate večernje vijesti.

Tako ćete stvoriti atmosferu u kojoj ćete oboje češće misliti na seks i imati više volje za njim.

9. Seksualne fantazije su poželjne

Društvena predrasuda je da su žene generalno više raspoložene za nežno vođenje ljubavi s puno romantike i da bi ih grubost i brzina najčešće odbili. Koliko žene vole seksualne fantazije o muškarcu koji će joj pokazati sirovu želju za njom dokazuje popularnost knjiga poput "50 nijansi sive".

Ako povremeno budete neobuzdan ljubavnik, njoj dajete do znanja da vam je toliko privlačna da se teško kontrolišete, što je definitivno uzbudljivo.

10. Budite obzirni

Ne zaboravite na sitnice koje čine svakodnevni život i utiču na zadovoljstvo odnosom, pa tako i na redovnost seksa i želju za njim.

Studije pokazuju da žene koje smatraju da je njihov partner obziran, želi da pomogne i povremeno ugodi svojoj partnerki deluje privlačnije i sa njim se osjećaju više raspoložene za seks.

(b92)