Ova četiri horoskopska znaka su najbolji ljubavnici

Ako niste sigurni da li osoba koja vam se sviđa je ujedno i dobra u krevetu, nosi sa sobom dobru energiju i vulkan strasti, provjerite šta kaže horoskop.

Možda je baš on/ona jedna od četiri znaka zodijaka koji važe za najveće ljubavnike ikada. Kreativni, strastveni, predani - u ova četiri horoskopska znaka rađaju se najbolji ljubavnici.

Lav

On sve što radi radi kraljevski! Takav je i kao ljubavnik. Gotovo da mu niko ne može prići. Kada voli voli kraljevski, kada ljubi - ljubi da koža puca, on ostavlja dubok trag u vašem životu! Sve daje sada i odmah i ne pita za cijenu.

On je gospodin čovjek koji poštuje tuđe potrebe i želje, tako da će se u seks potruditi da te maksimalno zadovolji i ispuniće sve tvoje potrebe i želje.

Škorpija

Kada se Škorpija ustremi na plijen nema mu ravnog. On zavodi svim mogućim adutima. Pogledom, pojavom, oštrim opornim parfemom na koji žene padaju, poljupcem i dodirom u kombinaciji sa pogledom. On je stvoren za zavođenje.

To su često markantni tipovi. To je ljubavnik koji ne voli formu pa od njega možete da očekujete bukvalno sve. Čak možda nešto što ne volite sa njim ćete zavoljeti! Kod njega ne postoje granice u seksu, lukav je i uvlači se pod kožu. Od partnereke traži istu predanost i ne voli tabue.

Vaga

U njemu živi stotinu likova. Ali on nije dvoličan i perfidan. Jednostavno on je lepeza svega i u zavisnosti šta partnerka probudi u njemu. Ali SVE što radi radi sa stilom! Ako je mangup on je sa stilom mangup.

Vaga traži svoje "ogledalo". Umije da se "pokori" partnerki, da joj ispunjava sve želje a pritom ni milimetar sebe neće izgubiti. Za Vagu je najbitnije da svoju partnerku opusti i da je učini srećnom i zadovoljnom, samo tada je i on zadovoljan. Ono što je Vagi izuzetno bitno je poljubac. On tada "učitava" partnerku i tada je zna i osjeća. Sve ostalo je magija, samo je potrebno da se prepustite.

Djevica

Ispod sterilnog i programiranog gospodina je doslovno živa vatra! Osvajaju humorom i inteligencijom. Pažljivo slušaju partnerku i sve stavljaju i obrađuju u svom "folderu" i tačno znaju trenutak kada će to primijeniti. Nepogrešivi su kada je momenat, tj. trenutak u pitanju. To je ono što partnerku ostvalja bez riječi!

Voli i zna da ugodi, posvećeni i studiozni pogotovo kada je seks u pitanju. Vole da imaju seks u čistom i ugodnom okruženju.

(Stil.kurir.rs)