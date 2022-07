Ovo su najveće muške slabosti

​Da, muškarci mogu djelovati kao snažni i nesalomljivi na površini, ali i oni imaju svoje slabosti.

Nema sumnje u to da svaka žena želi da otkrije koje su to stvari koje čine da muškarcima klecaju koljena. Šta je to zbog čega predaju bitku? Postoje mnoge stvari koje žene mogu da urade da ih bace pred svoje noge. Ako se već duže vrijeme pitate kako da tog samouvjerenog frajera koji vam je ukrao srce navedete da vam jede iz ruke, na pravom ste mjestu.

Istražujući ovu tematiku otkrivamo vam najveće muške slabosti kada su žene u pitanju. One će vam pomoći da muškarcu priđete iz sasvim novog ugla i pobrinete se da bude vaš zauvijek. Jer koliko god da smo snažni, naše slabosti su jače od toga.

Povlačenje prvog poteza

Mnogi se i dalje drže ideje da djevojke ne bi trebalo da prve prilaze muškarcima. Zapravo, oni će vam reći da je na djevojci da se pobrine da izgleda fenomenalno, a da muškarac dalje preuzima stvar. Međutim, evo u čemu je trik: ne bi trebalo da brkate prvi korak sa tim da jurite za nekim. Ono što ne želite je da izgledate očajno i jurite za momkom. Ali, ako napravite prvi potez učinićete pravu stvar.

Pitanje za pomoć

Istraživanja pokazuju da momci uživaju u ideji da budu heroji. Kada zatražite njihovu pomoć oko nečeg, oni se u momentu osjete moćno i nisu svjesni toga da ste pogodili njihovu slabu tačku.

Potrčaće da vas "izbave iz nevolje" kao pravi vitezovi. Ovakvo ponašanje muškaraca je rezultat nemogućnosti odupiranja prirodnom ženskom šarmu u kombinaciji sa tim da muškom egu prija kad spašava damu u nevolji.

Atraktivan izgled

Muškarci su vizuelna bića, nema sumnje u to. Zapravo, to je činjenica koju bi sebi trebalo stalno da ponavljate. Oni vide vaše obline prije nego što vas upoznaju kakvi ste u duši. Da, zvuči površno, ali takvim ih je Majka Priroda stvorila. Kada uđete u prostoriju punu muškaraca u odjeći koja ističe vaše atribute, na ženstven a ne na provokativan način, sa umjerenom dozom šminke na sebi i sa lijepom frizurom, shvatićete koliku moć imate nad muškarcima.

Ženski pogled

Oči su kažu, prozori duše. Bez riječi, uz pomoć očiju možete da kažete sve što vam je na pameti ako znate kako. Ako ovladate tehnikom zavođenja pogledom, imaćete svog muškarca u šaci za 3 sekunde. Znate o kom pogledu govorimo, o onom koji mu poručuje "želim te odmah". Momci tome ne mogu da odole. Takvo nešto ih izbacuje iz ravnoteže, prenosi zenskimagazin.rs.

Iniciranje seksa

Seks je poput gladi za momke. U tom pogledu nije čudo što se momak obrušava na vas kao da ste neki ukusan obrok o kom je gladan maštao danima. Ali, iako momci nemaju problem s tim da iniciraju seks, ono čemu ne mogu da odole je kada djevojka napravi prvi potez na ovom polju. Čak i mali nagovještaj da je seks u priči je dovoljan da njemu koljena krenu da klecaju.