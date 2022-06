Pravilo "4P" ključ uspješne ljubavne veze

Koje osobine ima zdrava emotivna veza? Kako se postiže i šta je neophodno da se uspostavi čvrsta emotivna povezanost? Intimnost. To ne podrazumijeva samo ono fizičko, tj. seksualno, već ukupnost emocionalnih, fizičkih, intelektualnih, profesionalnih veza među partnerima.

Rečenica "živeli su srećno do kraja života" u bajkama dolazi nakon čitavog niza peripetija i prepreka koje ljubavni par mora da savlada. U tom pogledu nije mnogo drugačije ni u stvarnom životu, iako srećan kraj nije unaprijed zagarantovan. Ipak, ono čega moramo da budemo svjesni jeste da se svaki odnos razvija, a da razvoj podrazumijeva i uspone i padove te da ćete sa nekim prolaziti najrazličitije faze, a ukoliko ih prođete i dođete do one baze kod koje ćete se na kraju osjećati stvarno sigurno, to znači da je vaš odnos bio vrijedan i da je odolio brojnim izazovima.

U suštini, da bi ljubavna veza bila zdrava, neophodno je ispuniti mnogo uslova, a fizička privlačnost je samo jedna od njih. Terapeuti ističu neophodnost postojanja "4P" u vezi kako bi ona bila stabilna i čvrsta. Terapeuti savjetuju da povremeno provjerite koliko su stabilna i čvrsta "4P" u vašoj vezi i, ako osjetite da se neki od tih aspekata "klima", uložite vrijeme i pažnju u taj aspekt veze. Jer s vremenom veze prelaze u rutinu, postaju nešto što se podrazumijeva.

A prema riječima stručnjaka, intimnost se i temelji na: privlačnosti, povjerenju, poštovanju i predanosti.