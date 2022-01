Savjeti za seks iz 19. vijeka: "Daj mu malo i rijetko"

Knjiga iz 19. vijeka "Uputstva i savjeti za mladu nevjestu", autorke Rut Smiters, danas je mnogima smiješna, ali je u to vrijeme predstavljala svojevrsni vodič za ljubavni život mladih žena.

U ovom dijelu iz 1894. muškarci su prikazani kao predatori, a žene kao neiskvarena bića koja moraju da nauče kako da odbijaju stalne muške napade. Kako bi zadržale muškarca i osigurale svoju budućnost, ženama se prije svega savjetuje da "moraju izdržati".

Seks dva puta nedjeljno u početku braka sasvim je dovoljan, a na ženi je da se potrudi da tu brojku vremenom smanji. To može da izvede glumljenjem glavobolje ili neke bolesti, a može i da se i pravi da spava dubokim snom.

Ukoliko muškarac želi da je poljubi u usta, svakako bi bilo poželjno da okrene glavu tako da mu usne završe na njenom obrazu. Dobra prepreka je i započinjanje svađe sat vremena prije mogućeg snošaja. To će ga sigurno ohladiti.

Muškarca, po ovoj knjizi, ne bi trebalo ohrabrivati za seks, jer bi oni željeli da ga praktikuju svakog dana. Autorka takođe upozorava žene da su muškarci "po prirodi perverzni" i svakakve ideje im mogu pasti na pamet. Žene bi posebno trebalo da budu oprezne kad se radi o "abnormalnim pozama" i "korišćenju usta na raznim dijelovima tijela".

Rut napominje da su golotinja, priče o seksu, gledanje fotografija i crteža koji prikazuju ili sugerišu seks "odvratne navike koje će muškarac vjerovatno steći ako mu je to dopušteno".

A ako do seksa već dođe, žene bi trebalo da pripaze da to rade u mraku. Uz to, dobro bi bilo da nose debele spavaćice koje ne skidaju sa sebe. Važno je i prije i tokom samog čina "mirovati što je više moguće" i ne ohrabrivati muškarca još više. Savjet je ženama da ne pomažu suprugu da dođe do kreveta po mraku jer "uz malo sreće, može pasti i povrijediti se, a to je dobar izgovor da seksa ne bude". No, ukoliko ipak uspije i pokuša da se zavuče pod njenu spavaćicu, jedan od izgovora bi mogao biti da hitno mora u toalet.

Napominje se i kako pametne žene moraju same da usavršavaju metode odbijanja i obeshrabrivanja supruga od seksa.

"Do pete godine braka taj ‘nemili događaj’ treba svesti na jednom mjesečno, a do desete godišnjice bi većina žena trebalo da uspije u tome da seks potpuno izbaci iz spavaće sobe. Do tada većina vjenčanih parova već ima djecu i nema više potrebe za tim", piše Smiters, inače supruga sveštenika.

