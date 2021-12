Seksualna želja muškarcima s godinama raste, ženama opada

Kod muškaraca je nivo testosterona, hormona koji kod oba pola podstiče seksualnost, i do nekoliko puta veći nego kod žena i pada sporije. Već nakon tridesete godine nivo ovog hormona kod žena počinje da opada.

Muškarci i žene genetski su skoro u potpunosti jednaki. Ipak, postoje neke stvari koje se mijenjaju tokom života, naročito kod pripadnica ljepšeg pola. Jedna od njih je i ta da one s godinama više gube interesovanje za seks od muškaraca.

Američki psihijatar Louan Brizendin u svojoj knjizi "Ženski mozak", objašnjava da kako dolazi do toga. Naime, kako stare kod žena se sve više smanjuje nivo hormonima koji utiču na to kako doživljavamo svijet i tjelesne promjene.

Kod muškaraca je nivo testosterona, hormona koji kod oba pola podstiče seksualnost, i do nekoliko puta veća nego kod žena i pada sporije. Kod žena nakon tridesete nivo testosterona počinje da opada oko dva posto svake godine. Do menopauze žene izgube i do 60 posto testosterona, a to je jedan od razloga zašto mnoge žene, za razliku od muškaraca, s godinama gube želju za seksom.

Psihijatar smatra da mnoge žene s menopauzom osjete kako su spremne za nove početke, djeca im odrastu, nemaju više toliko obaveza i mogu da se posvete sebi, pa im jača i seksualni nagon.

A osim hormona, tu su i slavni hromozomi X i Y. Naučna istraživanja su pokazala da na kraći životni vek muškaraca utiču Y hromozom i viša stopa smrtnosti od raka. Osim toga, muškarci se drugačije nose sa stresom, ranije obolevaju od srčanih bolesti i rijeđe odlaze kod doktora, piše 24sata.hr.

(Prva)