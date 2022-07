Šta možete da učinite ako vaš muškarac nije romantičan

​Možda ste oduvijek sanjali da će vas momak koji bude ukrao vaše srce oboriti s nogu svojih šarmantnim gestovima.

Možda niste toliko išli u krajnost, ali ste smatrali da bi osoba sa kojom ćete biti u vezi ujedno biti i dovoljno romantična u duši da osmisli neki lijep sastanak ili vas prijatno iznenadi malim znakom pažnje poput čokolade ili cvijeća.

Pa opet, šanse su da ste svoje srce dali nekom ko jednostavno nije zaljubljenik u romansu, jer istinu govoreći većina današnjih momaka je takva. To međutim, ne znači da stvari među vama neće funkcionisati. Ali, znači da ćete morati da uložite malo dodatnog posla ako želite da budete srećni u svojoj vezi.

Budite iskreni po pitanju onog šta želite u vezi

Vaš momak jednostavno ne posjeduje sposobnost čitanja misli, koliko god da se vama činilo da on zna šta je to što vi želite. On ne može da prodre u vaše misli i da zna da žudite za tim da vas izvede na večeru uz svijeće ili da vas s vremena na vrijeme iznenadi buketom ruža, bez većeg povoda. Iz tog razloga važno je da mu kažete šta vam je u glavi.

Nemojte da zanovijetate i da mu prebacujete što nije romantičan

Ako osoba nije romantična u duši, ona to jednostavno nije i to ne možete promijeniti samo zato što vi to jeste i želite da on bude. To naravno ne znači da mu nije stalo do vas i da se ne može potruditi da vas usreći. Vremenom uz dovoljno motivacije on bi mogao postati romantičniji nego što je bio, ali stalno zanovijetanje vam u toj misiji neće pomoći. Ako mu nabacite osjećaj krivice što se ne ponaša kao princ iz bajke, on bi vrlo lako mogao otići od vas.

Nikada nemojte da ga poredite sa bivšim

Ako nešto muškarci ne podnose, to je činjenica da je vaš bivši u bilo čemu bio bolji. Čak i da ste prije njega izlazili sa najromantičnijom osobom na svijetu, to neće ni u najmanjem procentu doprinijeti tome da vaš sadašnji momak postane romantičniji. Dakle, ne upadajte u ovu zamku i ni u kom slučaju nemojte da poredite svog sadašnjeg sa bivšim momkom. To može biti kritičan udarac na njegov ego, prenosi zenskimagazin.rs.

Ako vaš momak nije romantičan to ne znači da bi trebalo apsolutno da zaboravite na romantiku u svom životu. Baš naprotiv! Pokažite mu kako se to radi i isplanirajte različita romantična iznenađenja. Vođen vašim primjerima on bi mogao da dobije sliku o tome kako romantika izgleda i da vam uzvrati istom mjerom, jer postoje dobre šanse da se nikad nije upuštao u takvo nešto plašeći se da neće znati šta je potrebno da uradi da biste bili zadovoljni.