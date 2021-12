Tri najčešća razloga zašto se odljubljujemo

Na početku veze gotovo svi imaju osjećaj da će ljubav trajati "dok nas smrt ne rastavi". Međutim, često se događa da ljubav jednostavno nestane.

Ovo su neki od uobičajenih razloga koji dovode do toga:

Uvijek dostupno ubrzo postane dosadno

Sigurno vam je poznato da kad nečega imate previše – ubrzo vam dosadi. Na primjer, zamislite da imate skladište čokolade (koju toliko obožavate). Koliko dugo biste uživali u slatkim zalogajima?

Slično je i kod veze. Ljudi koji su u dugim vezama vremenom se opuste i dobiju osjećaj da će im sve i tako biti oprošteno, tolerisano, dopušteno i jednostavno prestanu da se trude, počnu pomalo da se distanciraju od veze, odnosno druge osobe.

Dok mislimo da će nam partner sve tolerisati, on počne da se udaljava od nas. S druge strane, ljudi se često distanciraju i stvore odbrambeni zid kad misle da su se previše otvorili osobi koja će ih prije ili kasnije povrijediti.

Dakle, osim što smo ponekad pomalo bahati i ne cijenimo dovoljno ono što nam je uvijek na dohvat ruke, često smo i bezrazložno plašljivi i oprezni.

Drastične promene ostavljaju posledice

Ljudi se s vremenom mijenjaju, odnosno mijenjaju se njihove navike ili interesi. To se naročito može primjetiti kad se veza zahukta, pa se partneri opuste i ne paze više na svoje ponašanje. Odnosno, tvrde stručnjaci (a sigurno su to i neki od vas doživjeli), kod mnogih ne dolazi do promjena nego prestaju da glumataju i pokažu svoje pravo lice. Ako vam je zaista stalo do partnera, budite svoji - nemojte glumiti. To važi za oba pola.

Ne razgovara se o problemima u vezi

Možda niste od onih koji vole da otvore srce i da pričaju o svojim željama i osjećanjima, ali sigurno ćete biti srećniji ako sjednete s partnerom i raspravite sve svoje probleme. Ako to ne uradite, postoji opasnost da će veza krenuti u smjeru odljubljivanja - ćutnjom pokazujete da ne želite da ulažete u vezu, odnosno da ste već jednom nogom iskoračili iz nje.

(Prva)