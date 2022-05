Zašto dobri momci teže osvajaju djevojke?

U posljednje vrijeme često se čuje kako mnogo momaka pimjećuje da žene govore da žele "finog momka", ali onda završe sa totalnim kretenom. Takođe, kažu da je ovo jedan od najčešćih razloga zašto momci misle da nikako da odu na dejt s nekom od njih.

To su fini momci s principima i tretiraju žene s poštovanjem, samo da bi im one na kraju rekle da žele samo da budu prijatelji.

"Dobar momak" uvijek izgovara ovo: "Pa, žene nisu jasne nikome i one čine zaista glupe stvari, a ovaj kreten će se prema njoj ponašati gore nego što bih ja ikada". I ne možemo zaboraviti: "Pa, ja sam fin momak, takav sam i neću se pretvarati u kretena zbog nje."

Ali, pogodite šta? Konstatacija da djevojke ne izlaze sa dobrim momcima je tačna. Žene ne žele "finog momka".

Fin momak je momak koji ne misli dovoljno o ​​sebi da bi u potpunosti preuzeo kontrolu nad svojim životom. Trudi se da bude što susretljiviji i da nipošto nikada nikoga ne uvrijedi. Kada upozna ženu koja ga privlači, želi da bude siguran da će učiniti sve što može i umije ne bi li joj ugodio. On misli da to može učiniti tako što će stalno pitati da li je dobro i natjerati je da planira sastanke.

Zanimljiva rečenica "Oh, radićemo šta god želiš da radiš?" je savršen primjer za ovo. Vidite, ono što fin momak zapravo radi je da ženi daje kontrolu nad svojim životom. Previše je uplašen da živi svoj život pa će joj dozvoliti da to uradi umjesto njega. To je ipak kukavičko ponašanje.

Žene ne žele moć nad životom muškarca. Ona želi partnera, prijatelja, ljubavnika... a ne nekoga u čije ime mora da donosi životne odluke.

Skoro svaka žena traži pouzdanog saputnika, a ne nekoga o kome treba da brine. Zato cijela ova priča oko "finog momka" ne ide uz žene dok priča o zabavljanju.

(24sedam)