Zašto muškarci vole djevojke koje su glasne u krevetu

​Niko zapravo ne voli "mrtvu tišinu" u spavaćoj sobi, jer ona ukazuje na to da nešto nije kako bi trebalo da bude.

Osim toga niko ne voli ni da bude usamljen po pitanju priče u krevetu. To jednostavno djeluje pogrešno i guši strast.

Ali, tu nije kraj. U cijeloj priči ima još nekih zanimljivih detalja, a tiču se toga kakve muškarci djevojke vole u krevetu.

Ako ste negdje načuli da su im omiljene glasne djevojke, možda ste zapitali "zašto?".

To je najkraći put da se muškarac uzbudi

Pojačavanjem tona u spavaćoj sobi i posezanjem za nekim prljavim riječima možete napraviti veliku promjenu u toku seksa, bez previše truda.

Za muškarce nema većeg pokretača od senzualnih ženskih uzdaha i stenjanja. Izrazi vašeg zadovoljstva, njega nevjerovatno uzbuđuju. Ako vam nije naročito prijatno da budete glasni u krevetu, samo se sjetite da je sve bolje osim ćutanja.

Niko ne voli osjećaj vođenja ljubavi sa nekim ko je apsolutno tih i nijem

Muškarac jednostavno ne može da se opusti i uživa ako je u krevetu da sa djevojkom koja je potpuno tiha i nijema. Osim ako ne želite da se vaš ljubavni čin završi u rekordnom roku, pojačajte svoj volumen. Kao što ne vole da djevojke samo leže na krevetu poput morskih zvijezda na dnu mora, tako muškarcima ne prija ni kada od vas ne dopire ni najmanji zvuk. Nemate čega da se stidite, zato slobodno pokažite šta vam prija.

Djevojke koje su glasne su i samouvjerene

Muškarci se najviše dive ženama koje se ne stide svog tijela, svoje seksualnosti i činjenice da uživaju u onome što trenutno rade u krevetu sa voljenom osobom.

Takve žene svi žele da imaju i zbog njih su spremni da odu na kraj svijeta. Samopouzdanje je sjajna osobina koja ne blijedi, a u krevetu je i više nego poželjna. Ne morate imati savršeno izvajano tijelo, ali je važno da znate da prihvatite sebe. Od samouvjerene žene muškarac zna da će dobiti glasne uzdahe u krevetu.

To može da stvori zanimljivu fantaziju

Sve te sitnice od prljavog govora, ubrzanog disanja, stenjanja, pa sve do vrištanja stvaranju vrlo poželjnu atmosferu u krevetu.

Ona dalje dovodi do mnoštva različitih fantazija koje mogu da se ostvare. Možda je njegova fantazija da je on najbolji muškarac s kojim ste ikad bili intimni, a svojom glasnoćom u krevetu ga možete uvjeriti da jeste, prenosi zenskimagazin.rs.

To muškarcu pokazuje da zaista uživate

Priznali to ili ne, muškarci su u ogromnom broju slučajeva nesigurni u svoje vještine vođenja ljubavi. Oni će kao takvi stalno tražiti potvrde o svom umijeću od svojih partnerki. Ne dozvolite da vas on pita nakon seksa da li ste uživali, već mu to jasno stavite do znanja glasnim stenjanjem. To će vam donijeti obostranu korist.