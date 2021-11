Znakovi da muškarac ne želi dugu vezu

Muškarci često ženama šalju signale i znakove da nisu spremni za vezu, ali ih žene obično ne vide ili jednostavno namjerno zatvaraju oči pred tom činjenicom.

Oni zapravo žele da imaju djevojku, ali nisu spremni da se emotivno prepuste do kraja - ne žele ljubav, već površnu vezu.

Ako ne želite takvog muškarca pored sebe obratite pažnju na ove znakove.

Ne razgovara o budućnosti

Ako zaista želi da ostvari emotivnu vezu s vama, sigurno će se u nekom trenutku zapitati da li se možda viđate sa nekim drugim.

Ukoliko vaša veza traje već nekoliko mjeseci, a on ne inicira takvu vrstu razgovora, vjerovatno ne mari da li se viđate sa drugom osobom. To vidi kao priliku da i on ima pravo izbora, da želi da bude slobodan i da smatra da vi imate jedan neobavezan odnos.

Stalno je zauzet

Svi živimo užurbanim načinom života, ali to nije izgovor da vam neko cijeli dan ne pošalje poruku i pita vas kako ste.

Ako vam je stalo do nekog sigurno ćete naći način i vrijeme da mu se posvetite. Ukoliko on nema vremena za vas to može biti znak da mu, zapravo, nije dovoljno stalo, prenosi Prva.