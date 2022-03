Amerikanac 20 godina živi na kruzeru

​Mario Salčedo koji je porijeklom Italijan iz SAD, već 20 godina živi na kruzerima, a za sebe kaže da je najsrećniji čovjek na svijetu.

Mario je 21 godinu radio kao direktor finansija u multinacionalnoj kompaniji, a veći dio slobodnog vremena proveo je putujući.

Vožnja avionom ga je umorila, pa se odlučio na promjenu.

Otišao je u prijevremenu penziju i riješio da putuje. Ali ovoga puta prevozno sredstvo nije avion nego brod.

Putujući različitim kruzerima, poželio je da njegov budući dom bude na vodi.

"Umorio sam se od vožnje avionom", istakao je Mario i dodao da je u Majamiju, gdje je tada živio, volio da se šeta pored brodova za krstarenje.

Pitao se kako je ploviti na tim velikim brodovima, pa je odlučio da se ukrca na jedan od njih.

Na svoje prvo putovanje otisnuo se 1997. godine, a narednih godina tražio je kruzer ne samo lijep nego i udoban.

Stigao je do Skandinavije, Južne Amerike i Evrope. U januaru 2000. ukrcao se na kruzer "Morski putnik" (Voyager of the Seas), u to vrijeme bio najveći brod koji je imao štošta da ponudi putnicima.

"Tražio sam mir, koji sam našao na krstarenjima. Na svakom upoznam dvadesetak ljudi s kojima se sprijateljim."

Mario sebe smatra najsrećnijim čovjekom na svijetu, pa su mu prijatelji na kruzeru dali nadimak "Super Mario".

"Život na kruzeru ima mnogo prednosti: nema obaveza oko čišćenja, pranja odjeće, bacanja đubreta. Na raspolaganju mi je sve vrijeme ovoga svijeta, kao i stvari u kojima uživam", istakao je Mario.

Mario Salčedo otkriva da njegov novi život ima i nedostatke.

"Prijatelji na kopnu skoro su me zaboravili, jer se rijetko viđamo. Nikada nisam kod kuće, sad je moja kuća putujuća", našalio se Mario Salčedo.