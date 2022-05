Vic dana: Kuliranje

Stoji soko negdje visoko na planini, baci pogled dole, a ono visoko, ne možeš ni zemlju da vidiš.

Pusti se on tako sa te visine i slobodno pada, pada, pada... i taman kad pomisliš da će da se polomi, on na metar od zemlje raširi krila i uzleti. Gledao sve to orao, pa mu nije bilo jasno šta ovaj radi, te ga upita:

"Je li sokole, šta to radiš?"

"Ništa, kuliram".

Pomisli orao "Kad može soko, zašto ne bih mogao i ja?".

I orao ponovi istu stvar: baci se sa visine, i pred samu zemlju raširi krila i uzleti. Gledao sad to medo, pa pita orla:

"A šta ti to radiš?"

"Ništa, kuliram".

Pomisli medo "A što ne bih i ja?". I skoči medo sa planine, i pada, pada...

Stižu ga u padu soko i orao:

"Je li, medo, a imaš li ti krila?"

"Nemam..."

"Uuuuu, ala ti kuliraš!"