Gamecube koncept modifikovan u pravu konzolu

Prije 15 godina su se pojavile fotografije lažne, prenosive Gamecube konzole. Renderi su prikazivali ručnu konzolu u formatu laptopa, koja je izgledala previše dobro za period u kom se pojavila.

Ipak, pomenuti koncept je sada oživljen pomoću postojećih tehnologija, pa je jedan korisnik odlučio da uređaj modifikuje i načini ga stvarnim.

Konzolu je kreirao GingerOfOz, koji tvrdi da modifikovani Gamecube može da pokreće čitavu biblioteku igara, koje su objavljene za konzolu. Ipak, zanimljivo je da se u unutrašnjosti uređaja ne nalazi Gamecube.

Umjesto te konzole, moder je koristio Wii, koji ima kompatibilnost sa svim Gamecube igrama, tako da ih podržava od starta.

Postavlja se pitanje, zašto se korisnik odlučio za Wii umesto Gamecube hardvera? Wii troši manje energije i lakše ga je modifikovati bez specijalne opreme. Zbog nižeg TDP-a, Wii zahtjeva manje dodatnog hlađenja, što ga čini lakšim za konvertovanje u ručnu konzolu.

Nažalost, modifikovani uređaj nema disk drajv, jer bi mu to značajno povećalo veličinu. Tu je samo lažni slot za diskove s prednje strane kućišta, kako bi se održala verodostojnost originalnog dizajna, prenosi B92.

Y'know that fake GameCube portable that has floated around the internet for 15 years? Well, I got tired of it being fake. It's real now. pic.twitter.com/Ihox29CoP0