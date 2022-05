Stiže Redmi Note 11T Pro i nudiće turbo performanse

​Redmi je prošle godine u Indiji predstavio Redmi Note 11T 5G, koji je u Kini dostupan kao Redmi Note 11. Sada je brend najavio da će kasnije ovog mjeseca na domaćem tržištu predstaviti i Redmi Note 11T Pro.

Prije nekoliko dana pojavile su se informacije o dva Redmi Note modela i za njih se nagađalo da će to biti Redmi Note 12 i Redmi Note 12 Pro.

Ipak, izgleda se radi o Redmi Note 11T i Redmi Note 11T Pro telefonima i sada je to Redmi potvrdio.

Naime, Xiaomijev brend je objavio je fotografiju koja najavljuje dolazak Redmi Note 11T Pro telefona. Nažalost, nisu otkrivene nikakve specifikacije telefona, ali je Redmi naveo da će ovaj telefon imati "turbo-nivo performansi u svim aspektima".

Lu Veibing iz Redmija je dodao i to da će ovaj telefon zapravo biti nadograđena verzija jednog telefona iz Redmi Note 10 serije i to Redmija Note 10 Pro, kojeg u Kini pokreće Dimensity 1100 čip. Iako Redmi nije službeno najavio i dolazak običnog Redmi Note 11T, sve su prilike da će i on stići zajedno sa Pro verzijom.

Izgleda da su se sada kockice poklopile i da su Redmi Note 11T i Redmi Note 11T Pro zapravo telefoni s brojevima modela 220412163C i 22041216UC. Tako su 3C sertifikati otkrili da će ovaj prvi, vjerovatno Redmi Note 11T, stići s podrškom za brzo punjenje od 67W, dok će drugi model imati podršku za brzo punjenje od 120W. Oba telefona stići će s 5G podrškom. TENAA sertifikacija je prethodno otkrila da su dimenzije oba telefona 163,64 mm x 74,29 mm x 8,8 mm i oba će imati ekrane od 6,6 inča.

Redmi Note 11T bi mogao imati bateriju kapaciteta 4980mAh s podrškom za brzo punjenje od 67W, dok će Redmi Note 11T Pro navodno imati bateriju kapaciteta 4300mAh, prenosi B92.