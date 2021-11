Kako da se odjavite sa Gmaila na više uređaja

Pozajmili ste nečiji tablet, smartfon ili računar da biste provjerili mail, a zaboravili ste da se odjavite sa uređaja? Ne brinite, postoji način i vrlo je jednostavan.

Ako ste slučajno na tuđem uređaju ostali prijavljeni na Gmailu, izlažete svoju privatnost velikom riziku. Evo kako se iz Gmaila u potpunosti možete odjaviti na Androidu, iOS-u i desktop računaru.

Odjava s Gmaila na desktop računaru

Nakon što ste završili sa upotrebom Gmaila ili Google naloga, uvijek je dobro odjaviti se - posebno ukoliko koristite zajednički računar. Za odjavu, otvorite Gmail i kliknite na profilnu sliku u gornjem desnom uglu. U panelu izaberite odjavu, odnosno Sign Out opciju.

Ako s računara želite da uklonite Gmail nalog, onda u sekciji Choose an Account kod prijave kliknite na uklanjanje naloga, odnosno Remove an Account. Nakon toga kliknite na crveni minus pored naloga i potvrdite odjavu sa Yes, Remove.

Odjava iz Gmaila na iPhoneu ili iPadu

Ako imate iPhone ili iPad, odjava iz Gmaila može se odraditi na dva načina. Gmail nalog možete "pauzirati" ili ga potpuno ukloniti s uređaja. U aplikaciji za Gmail na iPhoneu ili iPadu otvorite profil u gornjem desnom uglo ekrana i izaberite opciju uređivanja naloga na uređaju pritiskom na Manage Accounts on This Device kako biste ušli u novi prozor za profile. Vidjećete listu svih naloga na koje ste prijavljeni, pa ako želite da privremeno deaktivirate nalog, pritisnite taster pored imena.

Za potpunu odjavu sa uređaja, birajte opciju uklanjanja nalogas uređaja, odnosno Remove from This Device. U novom prozoru moraćete da potvrdite svoj izbor, nakon čega ćete se potpuno odjaviti iz Google usluge. Potom proces dovršite pritiskom na pritiskom na opciju "Done", smještenu u dnu Manage Accounts sekcije i vratićete se na Gmail glavni ekran.

Odjava iz Gmaila na Androidu

Google (i Gmail) nalozi duboko su integrisani u Android, što znači da jedini način odjave s uređaja uključuje brisanje kompletnoig Google naloga. Za odjavu iz Gmaila moraćete da uđete u sekciju sa podešavanjima uređaja. Ta sekcija, nažalost, varira u zavisnosti od proizvođača, ali koraci su veoma slični - skoro isti.

Aplikacija Gmail ima vrlo korisnu prečicu za otvaranje stranice sa nalozima, odnosno Accounts. Otvorite Gmail na Androidu i pritisnite ikonicu vašeg Google profila u gornjem desnom uglu ekrana. Pritisnite uređivanje naloga na uređaju, odnosno Manage Accounts on This Device, čime ćete otvoriti opciju za naloge (Accounts). Pritisnite na nalog sa kojeg želite da se odjavite. Nakon toga izaberite taster za uklanjanje naloga (Remove Account) i potvrdite ponovnim pritiskom na Remove Account u novom prozorčiću. Google nalog će nakon toga biti izbrisan sa smartfona, sugeriše HowToGeek.

Kako se odjaviti sa uređaja koji je izgubljen ili nije kod vas?

Da li ste znali da se pomoću jednog uređaja možete odjaviti s drugog? Ova korisna opcija vezana za vaš Google nalog i funkcioniše bez obzira na kojoj ste se platformi prijavili. Otvorite Gmail u pregledaču i kliknite na profilnu sliku u gornjem desnom uglu. Tu izaberite opciju za upravljanje nalogom (Manage Your Google Account).

Izaberite karticu za sigurnost pod imenom Security i tamo izaberite upravljanje uređajima (Manage Devices) na dnu liste vaših uređaja (Your Devices). Vidjećete listu svih smartfona, televizora, računara i tableta na koje ste prijavljeni putem Googlea. Izaberite s kojeg se želite da odjavite i kliknite na tri tačke. Nakon toga izaberite odjavu pritiskom na Sign Out. Ponovite po potrebi za druge uređaje.

