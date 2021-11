Pao Google Cloud, uz njega i Snapchat, Discord i druge platforme

Google Cloud je pao večeras, što je izazvalo lančanu reakciju servisa koji su na njemu. Pali su Snapchat, Discord, Spotify i drugi.

Problem su osjetili i mnogi sajtovi na kojima je i dalje "404", ili im je vrijeme učitavanja presporo. Google se kratko oglasio i naveo da će problem uskoro biti rješen.

Mnogi servisi u isto vrijeme su pali ili doživjeli probleme što obično ukazuje na problem kod provajdera, prije nego na poteškoće u radu pojedinih servisa, prenosi Mondo.rs.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.